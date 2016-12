I capi pastello per la Primavera-Estate 2014

07:00 - La stagione invernale giunge ancora una volta a termine per lasciar spazio alla primavera. Tra i trend più in voga del momento, persistono le tonalità pastello che variano da giallo canarino a verde acqua, passando per lilla –definito colore must have 2014 da Pantone-, rosa baby e celeste.

Chanel, Burberry Prorsum e Miu Miu cavalcano l’onda e mandano in passerella tonalità decisamente pastellose. Per un look primaverile c’è la felpa in cotone di Christopher Kane, con scritta “Petal” ricamata, da abbinare alla romantica longuette rosa Rochas. Il crop top acqua marina firmato T by Alexander Wang si adatta alle giornate più calde, così come il vestito leggero di Marni. Gli accessori? La borsa See by Chloé giallo pallido e décolleté con tacco sottile Gianvito Rossi.



