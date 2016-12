5 giugno 2014 Grandi, grandissimi sono i modelli di occhiali da sole più in voga per la stagione Abbiamo selezionato le varianti più interessanti dalle collezioni eyewear Primavera-Estate 2014, da scegliere per il mare e per la città Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Tra gli accessori imperdibili durante il periodo estivo, gli occhiali da sole hanno alle spalle una lunga tradizione tra artigianato e stile. Le tendenze in fatto di montature sono ogni stagione maggiori e diversificate, e la scelta di quella perfetta non è mai cosa semplice. Uno dei trend per questa estate 2014 sono i modelli con lenti molto ampie.

In passerella li abbiamo visti da Gucci, con sfumature viola e marroni, ma anche da Ralph Lauren con forme tonde e altre più grandi in nero scuro, da Sportmax invece le montature variano da trasparente a tonalità più scure. Prada propone la versione tartarugata marrone, le aste sono piuttosto importanti e la montatura è decisamente robusta, la lente degrade segue le tonalità del resto dell’occhiale. Sempre squadrati ma con sfumature del grigio, quelli di Stella McCartney mentre Victoria Beckham, gioca con linee più arrotondate. Eleganti con un twist in più quelli di The Row, brand ideato dalle gemelline Olsen, le aste sono marroni e le lenti affusolate da diva in nero. Per chi fosse alla ricerca di un po’ di vivacità, ci sono le opzioni di Bottega Veneta, con montatura verde bosco, e quella di Oliver People, a contrasto con lenti gialle.

