21 agosto 2014 Gonne mini: mettono in mostra le gambe abbronzate e slanciano la figura Definite da stampe floreali, da righe o in tradizionale monocolore, tutti le versioni per l’estate 2014 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Estate, gambe abbronzate, fisico più asciutto e temperature alte. Il perfetto mix per scegliere delle gonne corte che valorizzino la silhouette e lo stile. Per questo ci sono le storiche mini gonne.

Nata negli anni Sessanta da un’idea di Mary Quant, la mini gonna attira su di sé ancora l’interesse di molti stilisti, a partire proprio da Londra, sua terra natia, dove Mary Katrantzou la rivisita in versione floreale e la abbina a top importanti.



In Italia ci ha pensato Fausto Puglisi, giocando su colori saturi accostati tra loro seguendo lo stesso gradiente tonale; ma anche Ralph Lauren non si tira indietro in fatto di misure short per la bella stagione e ne propone diverse varianti, in bianco, in nero e con stampa.



Se puntate a una gonna tubino con qualche centimetro in meno sopra le ginocchia, le soluzioni sono varie: motivo animalier per Saint Laurent, con inserti fluo in blu e rosso a contrasto con il nero di Christopher Kane, con ricamo in pizzo di Dolce&Gabbana. Lievemente svasata quella di Proenza Schouler. Blu elettrico con inserti bianchi per Salvatore Ferragamo, righe sottili per See by Chloé.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it