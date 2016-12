19 giugno 2014 Gli occhiali tondi sono tra le tendenze più diffuse per la stagione estiva Ironici ma anche ricercati, si tingono di colori vivaci oppure di sfumature dark Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La scelta degli occhiali da sole al momento dell’acquisto può essere piuttosto complicata, complice il fatto che le tendenze spesso offrono modelli non portabilissimi, quanto meno non per tutte le forme di viso. Gli occhiali dalla forma tonda sono però stati reinterpretati in misure e sfumature diverse e sono pronti per impazzare ancora tra le spiagge e le città.

Decisamente vintage quelli scelti da Stella Jean, la stilista emergente che ha avuto l’onore di sfilare nel Teatro Armani lo scorso settembre, hanno lenti scure di colori diversi e montatura piuttosto sottile, più complessi invece quelli scelti da Giorgio Armani, con astina sovrastante e aste colorate. Rachel Zoe ha puntato sulla semplicità per l’eyewear, in marrone tartarugato oppure in nero, sempre con struttura estremamente esile. Per le più tradizionali torna in voga il modello Rayban, datevi un tono con la lente celeste oppure optate per una struttura più massiccia come quella di Prada, marrone con lenti nella stessa tonalità. Per le amanti del fashion ci pensa Miu Miu con forma medio-grande circolare, ma anche Acne Studios con lente verde e Oliver Peoples, brand amato dai più giovani e non, che gioca su montatura in plastica trasparente e lente a contrasto.

