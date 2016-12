Gipsy mood: torna la tendenza sulle passerelle

07:00 - Stampe etniche, gonne e abiti lunghi, ricami colorati e frange, queste sono alcune delle caratteristiche che definiscono l’ispirazione gipsy, da sempre fonte di interesse per i più svariati stilisti, che torna in voga per l’estate 2014.

Primi fra tutti Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, alla direzione creativa di Valentino, hanno scelto per la stagione lunghe cappe decorate, vestiti composti e fluttuanti per ricreare un’allure hippie chic, decisamente d’impatto. Anche da Emilio Pucci, Peter Dundas sfrutta lunghe frange e utilizza perline minuscole per comporre gonne e vestiti corti, dalla silhouette più audace. Etro mantiene lo stile rilassato e 70s che lo caratterizza da sempre, puntando su ampie sciarpe in seta, gonne e abiti leggeri dalle forme comode. Partendo dalla parte superiore, potete scegliere un abito maxi con motivo etnico, come quello di Velvet, oppure un kaftano elegantissimo, da sfruttare assolutamente anche la sera, con tonalità vivaci di Etro. Da abbinare a jeans, ma perfetta anche con una gonna lunga, la maglia in cotone nera con frange sulle maniche firmata Each x Other. Sbizzaritevi soprattutto con gli accessori, Gucci presenta il modello Nouveau, a tracolla in morbida pelle rossa, mentre per le calzature le espadrillas sono l’ideale, come quelle di Nicholas Kirkwood. Il dettaglio in più? Una sciarpa per ripararsi dalla brezza marina, magari in cashmere misto seta come la proposta di Loro Piana.

