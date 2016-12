Giorgio Armani e il suo nuovo grigio

08:10 - Il grigio si illumina di verde lime, in una dissolvenza di luci e ombre che lo trasformano in colore luminoso e puntinato, la flanella si trasfigura in tulle da sera, i pantaloni si ammorbidiscono: tutto questo avviene sulla passerella di Giorgio Armani, nell'ultima giornata delle sfilate di Milano Moda Donna, con le collezioni per il prossimo autunno inverno.

Armani ha inventato molte nuance di grigio, ad esempio il "greige" che ormai si trova ufficialmente perfino nella palette dei colorifici. Ma quest'anno ci offre un colore in dissolvenza tra luce e ombra, luminoso e puntinato. Lo si trova sui nuovi pantaloni corti alla caviglia e ammorbiditi dalle pieghe davanti - sono capi difficili da portare, adatti solo a chi ha caviglie davvero sottili - sulle giacche e sulle bluse, per ogni occasione.

Il nuovo grigio si illumina con le nuove sfumature del verde acido, anzi del color Chartreuse, un giallo-verde che prende nome dai monaci dell'abbazia che preparavano l'assenzio, ma che Giorgio Armani preferisce chiamare con il più fresco e fruttato nome di "lime". Tocchi di questo colore fluo illuminano le ombre del grigio con dettagli preziosi, come le asole della giacca arrotondata, le bande verticali lungo i fianchi dei calzoni, e si accostano per contrasto al classico nero.



La flanella si trasforma in tessuto leggero come organza e si veste di sfumature e di trasparenze, oppure si impreziosisce di ricami scintillanti e di geometrie di cristalli.

Tra gli accessori ci sono le manette da sera, scherzose e ironiche, la borsa di montone grigio, il bauletto in flanella, la minaudiere che sembra uno scrigno pieno di assenzio. E ai piedi si portano gli anfibi, che si fanno leggeri e molto chic, o le nuove ballerine.