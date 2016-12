1 ottobre 2014 Giacche in pelle: la selezione delle proposte più interessanti per l'autunno Dalle classiche biker jacket alle misure più lunghe, sono un must have irrinunciabile per la stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Tra i capi che meglio si adattano al clima autunnale, compaiono sicuramente le giacche in pelle, che con il passare degli anni e delle tendenze, si sono evolute diventando veri e propri focus di un intero look.

Prendendo come esempio Tod’s, le silhouette che sfilano non sono limitate alle più celebri giacche corte, al contrario la pelle è lavorata in maniera prestigiosa, e diviene mantella color celeste, oppure capispalla rigidi disponibili in marrone castagna e rosa lucido. Belstaff è un altro brand che ha fatto della pelle il suo materiale di battaglia, le proposte di stagione sono prettamente scure e giocano con maniche più o meno corte e imbottitura sportiva. Anche il recente restyling di Louis Vuitton ha scelto il materiale tra i protagonisti della collezione, declinato in deliziosi cappotti sciancrati.



Se siete alla ricerca di una biker jacket come si deve, orientatevi verso la proposta di Saint Laurent, con rifiniture pregiate è tra le più rock’n’roll in circolazione. Rimanendo sempre nella nuance del nero, ci sono le varianti di Balenciaga e Victoria Beckham Denim, entrambe con zip laterale. Sfumature di marrone per CLOSED e Miu Miu, quest’ultima in particolare ricorda modelli vintage e si definisce da un color cammello intenso. Qualcosa di più elegante? C’è la proposta di The Row, elegante e con cuciture nero su nero.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it