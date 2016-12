25 luglio 2014 Formentera è tra le mete preferite dei turisti italiani, qualche consiglio sul look ideale Dalle scarpe alla borsa, passando per gonne e pantaloni. Mood marittimo ma ricercato per l’ambita isola spagnola Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - “People from Ibiza” cantava Sandy Martin. Nel 2014 l’isola spagnola per eccellenza è, senza alcun dubbio, Formentera. Pranzi e cene con vista sul mare, acque cristalline e sabbie bianchissime, ma anche tanta vita notturna. Quale look serale è il più adatto per qualche giorno nella patria del divertimento estivo?

Da Gucci arrivano i suggerimenti per abiti sottili, sinuosi e caratterizzati da scollature profonde. Nel colore sensuale per antonomasia, il nero, si decorano di stampe optical rese in tonalità calde. Ottima soluzione potrebbe essere la veste lunga, con spacco vertiginoso, di Roberto Cavalli, monospalla con stampa pitone realizzata in colori che variano dal celeste al viola.



Stando sempre in famiglia, la donna estiva di Cavalli sfoggia anche jeans risvoltati alla caviglia e leggermente abbondanti su gambe e fianchi. Sceglieteli semplici come quelli di Marc by Marc Jacobs, abbinateci un crop-top bianco con decoro, come quello di Carven. Preferite mostrare le gambe?



Da Missoni la tendenza è dello spacco profondo e della silhouette lievemente bombata. Più aderente quella proposta da Etro, il motivo etnico è ripreso nelle nuance del blu e del giallo, su fondo bianco. Gli accessori? Sandali neri con mini borchie dorate di Gucci e clutch –sempre mini- rigida di Salvatore Ferragamo.



