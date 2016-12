Estate, vacanze e immancabili occhiali da sole

07:00 - Utili per ripararsi dai raggi UV, diventano accessorio di culto per il look, da collezionare insieme a scarpe e a borse. Accanto alle proposte più estrose e colorate, sempre in auge il total black e le montature voluminose.

E allora fantasia e un tuffo nel passato per rivisitare i modelli più amati dalle icone del cinema e della musica, da quelli da diva in stile anni Sessanta di Audrey Hepburn, agli occhialoni tondi di John Lennon.

Over size, dalla linea full circle, il modello Miu Miu che accosta alle lenti e alla montatura noir asticelle in metallo anticato.



Per le amanti degli occhiali a gatta, accanto ai modelli classici riproposti da Miu Miu, Karen Walker spezza la linea morbida con tagli squadrati, accostando al nero pennellate bianche, via di mezzo fra innovazione e vintage infine quelli di Marni.



E per un effetto super femminile, i modelli macro proposti in passerella da Dsquared2 con le lenti scurissime da abbinare a un look coloratissimo



