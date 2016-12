29 luglio 2014 Estate: come vestirsi se gli impegni lavorativi trattengono in città? I consigli per chi non va in vacanza per fronteggiare il caldo con stile Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Il primo consiglio è quello di sfruttare il colore, scegliendo in particolare le nuance di tendenza come il bianco, l'arancio, il corallo, il rosso, il giallo, il color sabbia, l'azzurro cielo, l'indaco, il blu e il fucsia.

Per il giorno a gonne a ruota vita alta da indossare con cinture preziose per valorizzare la vita e nascondere le rotondità sui fianchi.

Tubini colorati a tinta unita e abiti in viscosa lucida da abbinare a sabot a punta dal tacco medio per l'ufficio.



Per essere comode e allo stesso tempo glam, via libera a gonne lunghe di jersey o di seta da abbinare a crop top e maglie scollate e indossare di giorno con un sandalo basso e di sera con scarpe con tacco.



Alberta Ferretti osa con il colore, scegliendo materiali preziosi come il raso e la mussola di seta ed accostando le righe ai ricami floreali. Max Mara rende chic il look con un tocco retrò, abbinando a pantaloni dal taglio sartoriale, top di voile di cotone stampato con corpetto a pieghe.



La sera valorizza le gambe, scegliendo un abito corto dalla linea ad A, le spalle e il décolletté, optando per un vestito a fascia extra long stile impero.



