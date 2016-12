Emporio Armani: blouson e gonne svolazzanti

08:00 - La collezione di Emporio Armani, la linea giovane della maison, manda in passerella modelle con parrucchetta nera spettinata e aria che ricorda la 'Nikita' di Luc Besson. Sono giovani dall'atteggiamento forte, ma dall'animo femminile, come la killer interpretata da Anne Parillaud. Spiega Giorgio Armani: se 'Nikita' è "una suggestione di atteggiamento, gli abiti sono per tutte, soprattutto per le più giovani". Per loro il tailleur prevede il blouson al posto della giacca, in abbinamento alla gonna svolazzante, perché lo stile va "rivisto con la mentalità di chi vive con il computer in mano".

Per le ragazze il pantalone è largo, sopra la caviglia, magari con un decoro di cinghie sportive o con un motivo che assomiglia al gessato ma fatto con file di perline. Si porta con lo stivaletto mascolino, quasi da lavoro, ma anche con la decolté con il nastro di gros grain. Il tocco prezioso viene dall'iridescenza delle perle indossate non in collane girocollo, ma montate su cravatte, cinture, bracciali in plexiglas nero, bianco o turchese, i colori che caratterizzano la collezione. In testa i maxi cappelli di feltro, riservati però alle donne alte di stature e capaci di portarlo. "Non manca il classico tailleur di taglio maschile, che però va bene per chi non ha tanto seno e fianchi rotondi. "Se sei formosa - scherza Armani - fa un po' 'bombardone'".



Per le donne dalle forme mediterranee va meglio il blouson che, come abbiamo detto prima, sostituisce la giacca nel nuovo tailleur. Il nuovo modello ha la spalla segnata e la vita sagomata e si porta con i bermuda ampi e la stringata maschile, ingentilita da un vezzoso nastro. Per la sera, abitini di velluto nero con cristalli, il nuovo smoking con il sotto stile jogging e i profili di perline, la giacca body scintillante portata con un pantalone completamente rivestito di perline.