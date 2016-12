16 maggio 2014 Diffonde positività e illumina l’incarnato: è il giallo fresia Gli stilisti ne vanno pazzi per questa stagione e lo scelgono per interi completi e accessori Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Parte delle tonalità conclamate di tendenza da Pantone, il giallo fresia ha decisamente inondato le ultime sfilate donando vitalità ed energia a capi spalla, completi menlike, accessori e abiti di tutti i tipi.

Il londinese Paul Smith lo ha declinato su pantaloni dal taglio sartoriale maschile, abbinandoci anche una giacca a un solo bottone, mentre da Blumarine si è abbracciata un’ispirazione decisamente più femminile, con abiti e gonne che enfatizzano la silhouette. È ceduto al trend anche Ralph Lauren, optando per total look in sfumature più o meno accese. Ideale da abbinare a jeans o gonne colorate, la maglia in cotone di Stella McCartney, più impegnativo l’abito lungo con top decorato firmato Nina Ricci.



Colore estivo per eccellenza, sceglietelo per un costume da bagno, come quello proposto da Fisico, fascia con allacciatura centrale e slip con lacci, oppure per gli occhiali da sole tondi di The Row. Intenzionate a investire su un accessorio di pelletteria che possa ravvivare qualsiasi look? Per voi ci sono scarpe a punta con tacco midi firmate Miu Miu e la tracolla di medio-piccole dimensioni Balenciaga.

