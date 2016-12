Dieci stili per gli occhiali 2014

08:00 - L’occhiale è un accessorio moda a tutti gli effetti e un irrinunciabile must-have, tanto che spesso si finisce per non ricordare che la sua principale funzione è quella di correggere un difetto visivo o di proteggere gli occhi dal sole. Gli occhiali sono in questi giorni i protagonisti del MIDO, la Mostra internazionale di ottica, optometria ed oftalmologia, ospitata nei padiglioni di Fieramilano Rho-Pero dal 1 al 3 marzo. Gli occhiali cementano le relazioni, aiutano i contatti o, viceversa, li impediscono, propongono nuovi equilibri tra chi guarda e chi è guardato e riassumono in sé praticità e ornamento, utilità e bellezza. Scopriamo da vicino i trend destinati ad affermarsi nel corso dei prossimi mesi.

RITORNO AL FUTURO - Non stiamo parlando dei Google Glasses, veri computer da indossare, ma anche gli occhiali "solo per vedere" sperimentano materiali all’avanguardia e sempre più funzionali, con lenti sempre più performanti, in un dialogo costante tra innovazione tecnologica e stile.



IL PREPPY STYLE - E' lo stile dei bravi ragazzi, con pochi colori ma gusto impeccabile, di chi veste con pantaloni in velluto a costine, gonne plissettate, giacche in tweed per i ragazzi e blazer per le ragazze. L'occhiale giusto per questo stile è casual–chic evoluzione elegante dello stile nerd in voga negli ultimi anni.



GAZZA LADRA – Tra oro, argento e sbriluccichii, le taglie sono maxi e di impostazioni orientaleggianti. La lucentezza dell'oro, le vibrazioni dell'argento, i caldi riflessi del rame e i dettagli preziosi, dalle perle agli Swarovski, il richiamo è a un mondo fiabesco, senza rinunciare a un tocco di aggressività, come nella relazione tra Biancaneve e la Regina cattiva.



TURTLE-TIME – Lo stile tartarugato o leggermente maculato è un classico intramontabile. Lo stile 2014 lo propone in abbinamento a forme originali, di sapore vintage ma non retrò, di dimensioni importanti e ambiziose come maxi tondi o farfalle giganti. Hanno il pregio di regalare un tocco di classe a qualsiasi outfit, sdrammatizzando quelli bon ton e regalando personalità a uno stile minimal e basic.



SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME – Torna in gran voga l'eyewear riflettente, a specchio. Retaggio degli ultimi anni del Novecento, poi caduti in disgrazia, gli occhiali a specchio tornano in auge anche grazie a una moda che strizza l’occhio al futuro. Molto fashion se abbinati ai tessuti scintillanti, vanno forte in tutte le forme e tonalità, da quelle più tenui alle più vivaci, dai modelli a goccia alle lenti rotonde.



DUE GOCCE DI... – Un altro must intramontabile sono le lenti a goccia, in stile Aviator. Entrano prepotentemente nell’immaginario collettivo negli anni ’70, complici star del calibro di Cher e Jim Morrison, e telefilm cult come "Chips" e "Miami Vice"; negli anni 80, un giovane e affascinante Tom Cruise li indossa in "Top Gun". Oggi si portano in acciaio, ma anche in acetato o silicone, sempre leggeri e con lenti appena sfumate.



BLACK CODE - Nero forever e montature extra large per uno stile diva un po' rock. Rigoroso e raffinato, l'occhiale nero da sole e da vista è ideale per persone sciolte e istintive, dal portamento elegante. Le forme e le dimensioni sono molto varie, ma vanno sempre esibiti con orgoglio.



GREEN IMPACT - Un colore che è anche un modo di vivere, il verde è il colore della nuova stagione. In tutte le sue sfumature, dal verde menta, allo smeraldo, al sorbetto, questo colore è sinonimo di freschezza, sensualità e bon ton. Gli occhiali lo sfoggiano come nuance, ma anche come approccio produttivo, con le nuove montature ecocompatibili.



COLOR VICTIM – Bando alla monotonia: per costruire il proprio stile personale, gli occhiali puntano sui colori. Blu indigo, oppure cipria e rosa per un'eleganza soft, o grigio per donne teneramente spregiudicate, bianco evanescente e raffinato, oppure nei toni accesi dei rosso intenso, passando per viola, giallo e arancio ciascuno può veramente scegliere il suo.



BALLO IN MASCHERA - L’occhiale a mascherina 2014 ha un animo futuristico, dimensioni maxi e lenti coloratissime. Il background è quello della catena di montaggio o dell'occhiale da saldatore, ma reinventato per look ironici, forti ed eccentrici. Non stanno bene a tutti, ma sono perfetti per visi allungati e stretti, perché bilanciano la tendenza verticale.