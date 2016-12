31 luglio 2014 Dall’animo vintage e femminile, i pois sono di nuovo protagonisti per l’estate Delicate camicie in chiffon oppure borse a tracolla, il motivo puntinato conquista stili ed estetiche diverse Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La storia del pattern a pois inizia tempo prima di quando si è soliti credere. Un passo indietro a Marylin, alle pin-up e anche alla versione micro celebre durante gli anni Trenta; è nell’Ottocento che compare per la prima volta, grazie a una danza proveniente dalla Cecoslovacchia. Per l’Estate 2014 nuove ispirazioni coinvolgono il delicato motivo ottico.

Burberry Prorsum a Londra, lo sceglie piuttosto riconoscibile, rosso e nero su fondo bianco, mentre Dolce&Gabbana predilige il cliché bianco e nero, puntando su silhouette sensuali e trasparenze soft. Anche Moschino non perde l’occasione e si diverte con misure diverse puntando tutto sull’accoppiata rosso e bianco.



Se fate parte di quella schiera che preferiscono stampe piccole e poco invasive, l’abito lungo di Schumacher potrebbe far al caso vostro, come la borsa a tracolla in eco pelle di Stella McCartney, facilmente abbinabile ma con un twist in più.



Per le misure extra large osate con il cocktail dress di Alice+Olivia, la gonna a ruota con dettaglio plissé di Marni oppure i jeans chiari firmati Marc by Marc Jacobs.



