Costumi vitaminici con stampe floreali

07:00 - Accanto ai costumi colorati a tinta unita, tantissimi modelli a tema floreale.

Numerosissime le proposte partendo dai modelli a fascia con sfondo chiaro e fiorellini variopinti di Simona Barbieri per Twin-Seet.

Carica vìtaminica e stampe floreali per Calzedonia che punta sul tema tropicale seguendo il trend dell'estate per sognare paesaggi lontani e assolati.

Le nuance preferite: l'arancio, il fucsia, il verde ed il giallo.

Per quanto attiene ai modelli, molte le proposte a fascia semplice o con push up.



Anche Parah propone stampe con fiori dal taglio moderno e stilizzato frutto di un mix tra contemporaneità e tradizione.

La collezione diviene infatti il frutto di commistione di stili diversi partendo dal vintage che si colora di toni ricercati per le stampe floreali. Neoprene, lycra stampata a taglio vivo, seersucker e pizzo laminato iridescente rendono poi ogni capo diverso e speciale.

Così le tinte fredde del blu e del viola sono accostate a quelle del rosa e del giallo fluo.

Tonalità fresche per Isa belle che accosta il color salvia, il menta e l’anguria al bianco e all’avorio.

La collezione alterna stampe floreali molto piccoli a quelle macro con tulle bielastico ricamato e a fantasia.

Originalità e linee super comode per la collezione “Nahla”di Wolford che, riprendendo le stampe floreali degli anni sessanta, disegna capi privi di cuciture impiegando materiali leggerissimi e innovativi.



