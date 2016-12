Cosa ci aspetta la prossima primavera?

07:00 - Anche questa edizione di Milano Moda Donna giunge al termine, si conclude infatti ufficialmente oggi la settimana meneghina dedicata alle sfilate italiane. Le tendenze che abbiamo visto sfilare in questi giorni, e che ci preparano alla Primavera-Estate 2015, sono principalmente quattro.

Partiamo dai colori. Se questo è l’inverno di tinte piuttosto intense come il rosa shocking, il blu Kern, viola e verde smeraldo, la prossima stagione sembra prepararci a una vera e propria desaturazione tonale. Le nuance, infatti, virano verso sfumature pacate. Lo abbiamo notato da Marni, dove verde, blu e giallo si differenziano, non tanto per la loro intensità, quanto piuttosto per la pacatezza elegante. Discorso molto simile da Salvatore Ferragamo, in una palette avorio fanno capolino punte di colore sobrie.



L’altra tendenza, invece, coinvolge a tutto tondo l’atmosfera degli anni Settanta, dalle stampe, alle silhouette, passando anche per i tessuti scelti. Gucci è in prima fila, dopo aver ideato la maggior parte dei costumi per il film American Hustle, persiste sulla strada del revival di quegli anni indimenticabili. Non da meno Ennio Capasa da Costume National, in questo caso con un’influenza maggiore rubata al mondo delle grandi icone rock del periodo. Restando in tema, non mancheranno nemmeno il prossimo anno le frange, sia come motivo decorativo per accessori, sia come parte integrante degli stessi capi.



Da Etro lo stile è a metà strada tra il look da festival e le rappresentazioni degli Indiani d’America, le stampe sono interessanti e le silhouette ampie perfette per l’estate. Stessa inclinazione per Alberta Ferretti, solo con uno spirito più romantico e l’aggiunta qua e là di merletti.



Infine, non manca l’interesse crescente per i capi retrò, da Prada, ma anche da Bottega Veneta, i look composti da abiti in stile vintage e i gilet in maglia, indossati sopra una camicia abbottonata, sono un chiaro segnale di ciò che ci aspetta già nei prossimi mesi, senza aspettare l’arrivo della primavera.



