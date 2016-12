Cappelli: ce n’è per tutti i gusti

07:00 - Quando si parla di “importanza degli accessori” non ci si riferisce solamente alle più basiche calzature e borse, al contrario il concetto include gioielli e decori da portare sulla testa. Cosa meglio di un cappello può aiutare a definire un look?

Per la Primavera-Estate 2014 le passerelle offrono spunti variegati, si passa infatti dall’eccentricità di Dsquared2, in paglia con testa altissima, al rimando sportivo di Rodarte e agli anni Novanta di Kenzo, con il classico modello “alla pescatora”. Se con la bella stagione il vostro animo hippie torna a brillare, la soluzione migliore è il turbante di Missoni, chic e passepartout da scegliere con un outfit ricercato come con una variante più basic. Mentre per le sport addicted c’è l’intramontabile berretto da baseball, in pelle nera di Neil Barett e con numero 7 stampato di Karl Lagerfeld. Non c’è inoltre da dimenticarsi dei vari modelli in paglia, ideali per stare in spiaggia ma non solo, riscoprono un fascino tutto loro nelle varianti firmate Mulberry, “a bombetta” con profilo nero, tricolore a tesa larga di Lanvin e per ripararsi da sguardi indiscreti nero di Stella McCartney.

Leggi anche gli articoli moda su Grazia.it