Capispalla stagionali: la selezione dei modelli più interessanti

Ci troviamo proprio in quell'intermezzo stagionale dove coprendosi troppo si rischia di sudare e coprendosi troppo poco si rischia di aver freddo. Ecco quindi che la scelta dei capispalla autunnali deve essere affrontata con particolare zelo e attenzione.

Da Salvatore Ferragamo le mantelle sembrano essere la soluzioni migliori, chic e calde, possono essere indossate anche aperte, lasciando intravedere il look sottostante. Si scelgono invece misure corte e cinture lunghe in vita da Altuzara, con tonalità vivaci accostate ad altre più sobrie. Le proposte di Prada sono invece delle giacche lievemente ampie sulle spalle, profilate in argento o colori a contrasto.



Tra i poncho o mantelle consigliati, spicca di sicuro il modello di Missoni, sfumature intense e autunnali, si accostano bene a look tra loro diversi. Da signorina bon ton la giacca in tweed grigia di Dolce&Gabbana; decisamente più contemporanea la versione lunga con inserti rosso e bianco di Givenchy.



Idee più sportive? Il parka verde militare di Current/Elliot, la favolosa biker jacket di Acne Studios e il giacchino stile vintage con decori preziosi di Miu Miu.



