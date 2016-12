9 ottobre 2014 Borse per l’Autunno/Inverno: i modelli migliori da acquistare Ampie e pratiche ma anche piccole e preziose. Scoprite la nostra selezione dedicata alle borse più interessanti Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Cambia la stagione e cambiano anche gli accessori. Le borse si colorano di tinte diverse, le forme si ampliano o rimpiccioliscono a seconda della necessità e dell’occasione. Abbiamo stilato una cernita di alcune delle tendenze più forti per l’autunno.

In passerella da Fendi a farla da padrone è stata sicuramente la pelliccia, morbida e colorata, è molto elegante quanto delicata da mantenere; da Moschino, invece, è il trend del fast fashion ad attirare tutte le attenzioni, ecco quindi sfilare borse con le sembianze di contenitori per bibite e patatine fritte. Anteprima rispolvera invece la praticità e l’estetica delle tasche, strutture tendenzialmente squadrate impreziosite proprio da pratici scomparti.



Nei negozi troviamo varianti ampie, dalle silhouette ben strutturate e minimali, come quella di Balenciaga disponibile in tonalità diverse. Le tinte per quest’anno virano verso colori più scuri, il verde militare in particolare riscuote l’attenzione di diversi designer, tra cui Proenza Schouler che propone una comoda sacca di medie dimensioni. Persistono le clutch preziose adornate da decori tridimensionali, come la proposta di Dolce&Gabbana in bianco.



Altro trend sembra essere quello con protagonista il materiale suede, delicato e morbido al tatto, si presenta in color carta da zucchero nella it-bag firmata Givenchy. Ritorno di fiamma per il classico bauletto, c’è la variante grigia di Saint Laurent e stampa Coco per la shopper di Stella McCartney.



Molto divertente è anche la capsule collection Special Edition Patty Toy Braintropy by Chiara Biasi, con due corpi borsa e sei pattine intercambiabili per cambiare look con un semplice gesto.



