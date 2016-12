20 agosto 2014 Borse in tela: tutti i modelli must have per la stagione estiva Sono leggere, pieghevoli e resistenti, si abbinano a look casual e altri più ricercati. Abbiamo selezionato i modelli migliori Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Avete presente una giornata estiva, calda, piena degli impegni classici pre-vacanza? Ecco, il look ideale deve essere soft e pratico, per questo esistono accortezze anche in fatto di accessori, proprio come le canvas bag, ovvero le borse in tela.

Le modelle ne vanno pazze, le scelgono con outfit semplici come blusa in jeans e sneaker ai piedi, ma anche con abiti estivi più romantici. Se siete alla ricerca di un modello prettamente durevole, c’è la classica Le Pliage di Longchamp, disponibile in diverse colorazioni è tattica poiché pieghevole e in tessuto tecnico.



Ad attirare l’attenzione sono le versioni con stampa e scritta, come quella con gattino di Vivienne Westwood o quelle personalizzate che riportano il proprio nome o frasi ironiche.



Per le tinte vivaci orientatevi sulle proposte di Want Les Essentials De La Vie, in rosso acceso, e MM6 Maison Martin Margiela giallo girasole. Un dettaglio in più non vi dispiacerebbe? Per voi ci sono le versioni a righe bianco&blu di Marc by Marc Jacobs e profilata con pailletes di Vanessa Bruno.



