Borse in saldo: tutti i modelli da non lasciarsi sfuggire, tra colori, ampiezze e pellami

07:00 - Borse e saldi. L’accoppiata bollente che si ripresenta ogni semestre. Per la stagione estiva vale sempre la regola dell’investimento a lungo termine, occorre puntare su pellami d’alta qualità e forme che possano piacere anche a distanza di anni.

Ci sono dei capi saldo che non dovrebbero mancare nel guardaroba di ogni donna. Una borsa rigida ed elegante, per esempio, è uno di questi. Fendi ne ha proposte, per la stagione estiva, davvero di innumerevoli, con motivi ripresi dal cubismo e in nuance diversificate. Da perfetta lady è il modello rosa di Salvatore Ferragamo, come la clutch nei toni del verde acqua e del giallo, firmato Jimmy Choo.



Stando sulla piccola pelletteria, una tracolla di piccole-medie dimensioni è perfetta, come quelle che abbiamo visto sfilare da Chloé. La variante in blu intenso la presenta Philip Lim, mentre Stella McCartney predilige una forma più ampia, indossabile sia a mano che sulle spalle, in eco pelle effetto coco lucido.



Per le più romantiche ci sono i colori pastello proposti da Miu Miu, le forme sono anni Sessanta, deliziosamente retrò. Più sobria quella di Marc Jacobs in pelle spessa burgundy, sfiziosa tricolore con combinazione di rosa, corallo e viola, quella di Pierre Hardy.



