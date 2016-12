9 luglio 2014 Borse estive: dai colori vitaminici alle forme ampie per contenere tutto il necessario I modelli su cui puntare per la stagione estiva, tra pellami pregiati e dettagli preziosi Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Nonostante gli accessori vantino una particolare predisposizione a essere sfruttati per più di una stagione, ogni periodo ha i suoi modelli di punta. Questo discorso vale in particolare per le borse, che per la stagione estiva si tingono di tonalità vivaci.

Dior punta tutto sulla forma classica e piuttosto pratica della sacca rigida, una sorta di bucket bag (borsa a secchiello) ma più ampia, con un unico manico corto, la propone in versione dark con stemmi, giallo fresia e bianca. Max Mara opta per look monocolore e presenta borse di piccola-media grandezza in viola acceso, arancione e blu elettrico, da indossare come clutch sotto braccio oppure a mano. Missoni sperimenta con texture diverse, trama rigida in color acqua e fucsia, logo in bianco e nero vivacizzato da un riquadro arancione, per il bauletto. Rimanendo nell’arancione, ottima alternativa è la tracolla di Bottega Veneta, intarsiata come d’abitudine, ha tutte le carte in regola per essere un’ottima compagna durante la bella stagione. Piccola e compatta quanto basta, quella di Mulberry rosso fragola, più adatta alla sera quella fucsia in vernice di Roger Vivier. Le shopper rimangono in cima alla classifica, sceglietela carta da zucchero chiaro di Smytshon oppure in paglia di Dolce&Gabbana e Marc by Marc Jacobs.

