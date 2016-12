4 giugno 2014 Bikini preziosi per il mare Seducenti ed eleganti sono le collezione beachwear primavera estate adatte a una donna dal look ricercato anche in spiaggia Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - I modelli a due pezzi più amati sono quelli a fascia e a triangolo e le perline, le frange e i fiori applicati i decori più utilizzati.

Stile etno-chic per Yamamay che arricchisce di ricami di perline il triangolo rendendolo all’occorrenza un top prezioso per un aperitivo sulla spiaggia.

Numerosi sono i richiami ai paesi lontani come quelle dei palazzi del Rajasthan per La Perla e le commistioni di stili.



Christiane Cerf mixa il gusto italiano a quello brasiliano prediligendo la lavorazione artigianale e la stampa a mano, mentre Calzedonia si ispira allo stile di Bollywood illuminando le basi mono-cromo con pietre e cristalli lucenti.

I colori più amati diventano il corallo, l’arancio, l’azzurro, il verde, il lime e il fucsia declinati in tutte le loro sfumature.

Simona Barbieri per Twin-Set alterna alle tinte romantiche, nuance decise tendenti talvolta al fluo arricchendole di piccole applicazioni a forma di cuore e perline tono su tono.

Vincono le fantasie floreali, l’animalier, il pois, le righe e l’optical.

Insomma ricchezza di modelli e fantasia per un’estate calda e all’insegna del divertimento!

