Bianco e nero: la tendenza che non si eclissa mai

07:00 - L’accoppiata tonale più celebre di sempre, il bianco e nero, torna a far parlare di sé per l’estate 2014. Poco importa che siano interi capi d’abbigliamenti, o piccoli dettagli di un accessorio, la scelta che ricade su i non-colori per eccellenza è sempre una scelta di classe.

Sportivi e dinamici sono i look sfoggiati da Kenzo a Parigi, jeans bianchi ampi sopra le caviglie si impreziosiscono da bande nere, mentre abiti neri seguono la procedura inversa con il bianco. Balmain opta per il geometrismo del motivo pied de poule, combinando capi in pelle ad altri in cotone spesso, come cardigan extra large e bomber in maglia. Anche l’emblema italiano del colore vivace, Missoni, si direziona verso il black&white, giocando con inserti sottili su silhouette sinuose, oppure trasformando il pattern ornitologico in immagine sobria.



Un abito che sia corto abbondantemente sopra le ginocchia necessita un accostamento il più possibile semplicistico, come il modello con colletto di Marc by Marc Jacobs; per la gonna puntate sul lungo che vira al grigio come quella di Missoni, oppure una camicia con polsini e collo nero a contrasto con la seta bianca di Emilio Pucci. Più grafica la stampa di Proenza Schouler e interessante lo zainetto-sacca di Stella McCartney.





