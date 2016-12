22 agosto 2014 Berretti estivi: i modelli da abbinare a un look sportivo (e non solo) Doppia funzionalità, proteggono dal sole e donano una marcia in più anche ai look più semplici Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Legato sin dagli esordi al mondo dello sport, il cappello con visiera ha una lunga storia alle spalle e torna a far parlare di sé per l’estate 2014. Abbiamo selezionato alcuni tra i modelli più in voga per la stagione.

Lacoste propone delle versioni monocolore, semplicissime e facilmente abbinabili nei toni del blu mare e del terra bruciata; anche DKNY –designer particolarmente legata allo sport- punta sulla tinta unita, legandoci una bandana per dare un twist in più all’accessorio. La creatività bizzarra di Rodarte si fa riconoscere proponendo i modelli alla teenager, ovvero indossati al contrario.



Nonostante questi modelli diano l’impressione di essere tra loro molto simili, non fatevi ingannare dalle apparenze, la vestibilità può cambiare parecchio tra uno e l’altro.



Orientatevi su Acne Studios per una scelta soft con dettagli geometrici, oppure total black con logo in rilievo per il brand di Yohji Yamamoto, Y-3. Brand in vista a contrasto, invece per DKNY e Wood Wood. Coloratissima la proposta Kenzo e in pelle blu con cuciture che riprendono le trame delle palle da baseball, quella di Adidas by O.C.



