Back to school: qualche idea per un look collegiale

L'estate si sa, finisce sempre troppo in fretta, in un batter d'occhio ci si ritrova a pensare allo shopping autunnale e allo stile più consono per un rientro non troppo traumatico. Lo stile collegiale è quello che risponde meglio alle esigenze delle più giovani, fornendo qualche spunto anche a tutte le altre generazioni.

La passerella di Fay parrebbe essere sempre più orientata su un target giovane, le soluzioni settembrine sono infatti bomber con polsini e fasce tricolore, gonne strutturate e corte, abbinati a felpe o maglie girocollo. La prima collezione Louis Vuitton firmata da Nicolas Ghesquière si orienta verso gli anni Sessanta, suggerendo maglioni dolcevita, giacche rigide dagli ampi colli e gonne a vita alta. Decisamente più fanciullesche le proposte di Miu Miu, le tinte sono pastellose, le giacche imbottite e i colli arrotondati.



Per ideare un look completo, partite dal capospalla, meglio semplice e non imbastito da troppe stampe, come quello nero con inserti bianchi di Saint Laurent. Un maglione –anche in cotone, a seconda delle temperature- color vinaccia di Bottega Veneta, si accosta alla perfezione con un kilt in nuance pacate di McQ Alexander McQueen. Potreste completare il tutto con una camicia in jeans di Calvin Klein, un paio di mocassini british Tod’s e una gonna borsa-cartella di Cambridge Satchel Company.



