Arancione vitaminico, la tonalità che illumina dettagli di abiti e vivacizza gli accessori

07:00 - Simbolo di solarità e portavoce di un messaggio positivo, il colore arancione ha decisamente conquistato designer da tutto il mondo che lo hanno scelto per capi d’abbigliamento, borse e scarpe.

Lo abbiamo ammirato da Alberta Ferretti, abbinato al bianco candido oppure al blu scuro e ancora al rosso, ma anche da Fendi in versione lievemente più pallida e con effetto dégradé, fino a New York, da Tommy Hilfiger. Tra gli accessori da segnare nella whish list estiva, ci sono la borsa a tracolla di Victoria Beckham, il modello décolleté sling back –con cinturino nella parte posteriore del piede- di Jimmy Choo e gli occhiali tondi di The Row. Per le personalità più sportive ci ha pensato Nike, con la proposta sneakers bi-color e Acne Studios con la felpa in morbido cotone –da indossare leggermente over size- impreziosita da forme geometriche rosa e oro al centro. Valentino non si tira indietro e punta su un abito midi, appena sopra le ginocchia, in delicato pizzo, che si accende nella sfumatura di arancione vitaminico.

