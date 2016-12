Alta moda: Versace e la donna dea

11:00 - La kermesse parigina dell'Alta Moda si apre con la sfilata di Atelier Versace: una donna tutta sensualità e mistero, con abiti seducenti in bianco o nero, celeste acqua, verde lime o viola, in cui i revers delle giacche e gli scolli degli abiti salgono a formare fluidi cappucci. E, ad ammirare la creazioni della maison è arrivata anche Lady Gaga, protagonista del parterre, incappucciata in un luccicante completo nero alla Grace Jones.

Gli abiti in passerella sono scolpiti sul corpo delle modelle come una corazza a vita stretta, ingentilita da morbidi drappeggi si stoffe fluide come pepli. I tessuti sono incastonati di ricami di cristallo, le giacche sono piccole, in pelle da biker, oppure sono copri spalle leggeri come seta, o ancora borchiate e lavorate a bustier sull'abito nero lungo e intricato, in striscioline di pelle e placche metalliche. Anche la pelliccia bianca di volpe ha il vitino da vespa, con visoni sfilettati e applicati sulla rete che diventa un cappuccio di cristalli.



Sfilano trentadue uscite preziose per un'alta moda che non conosce crisi. I clienti, spiega Donatella Versace, sono ricche russe, ma anche inglesi perche' "la duchessa di Cambridge ha dato un forte impulso alla voglia di vestirsi. E' una giovane donna moderna che talvolta mette abiti di moda pronta ma ama la haute couture, eccome!". Kate ha mai vestito Versace? "Non ancora" risponde sorridendo la bionda signora, ricordando che Lady Diana è stata un' icona dello stile di Gianni Versace.