Al via Milano Moda Donna

08:00 - Milano Moda Donna, la Fashion Week milanese, si prepara a presentare il suo nutrito calendario di appuntamenti all'insegna dell'eleganza e della creatività, con un occhio rivolto a Expo 2015. Dal 19 al 24 febbraio sono in programma 64 sfilate (di cui sette doppie e una collettiva), 72 presentazioni, otto presentazioni su appuntamento, per un totale di 143 collezioni.

Il clima che si respira nell'aria è positivo, sia grazie alle previsioni per il 2014, che annuncia trend favorevoli nelle esportazioni, sia per il riaffacciarsi dei buyer italiani e grazie alla ritrovata collaborazione tra pubblico e privato in vista di Expo 2015. Lo hanno sottolineato il presidente della Camera della Moda Mario Boselli e l'assessore a Moda e Design Cristina Tajani.



La prima novità di questa edizione è la presenza del nuovo amministratore delegato della Camera Nazionale della Moda Jane Reeve, in carica dal primo gennaio 2014. "Ci teniamo a fare bella figura con tutti - ha detto Reeve – e questo vale non solo per Milano, ma per tutta l'Italia".

Chi arriva a Milano negli aeroporti di Linate e Malpensa e alla Stazione Centrale sarà accolto da grandi banner che recitano "Welcome to Milan Fashion Week".

Tutta la città, poi, è chiamata a seguire le sfilate in live streaming, in una serie di sedi già collaudate e da quest'anno anche al terzo, quarto e settimo piano della Rinascente. I giovani trovano poi nuoco spazio, a cominciare dalla diciannovesima edizione della sfilata N.U.De., presso il Palazzo della Ragione, dopo la quale sfileranno i quattro vincitori di Next Generation. A Palazzo Giureconsulti, invece, sono allestiti il "Temporary Showroom" dedicato ai giovani designer e il workshop '"Talent Day 2014. New Fashion Web Jobs". C'è infine uno spazio riservato agli studenti delle scuole di moda, con l'installazione dei giovani dell'Istituto Marangoni.



La settimana della moda milanese è anche l'occasione scelta da molte griffe per inaugurare nuove vetrine e punti vendita. Si comincia proprio il 19 febbraio, primo giorno di Milano Moda Donna, con i festeggiamenti per le nuove insegne, le prime nel capoluogo lombardo, di Giambattista Valli, in Via Sant'Andrea 12, con 130 metri quadri che ospitano Pret-a-Porter e accessori, inclusi gioielli e pellicceria, e di Golden Goose Deluxe Brand in via Ponte Vetero.



Il giorno più animato di eventi è venerdì 21 febbraio: Giorgio Armani apre la sua boutique dedicata agli accessori in Galleria Vittorio Emanuele, Atos Lombardini inaugura in Corso Matteotti 3, La Perla presenta il restyling del suo negozio di via Montenapoleone. A poca distanza, in via Spiga 5, Gherardini apre il nuovo negozio con una serata con musica selezionata da Jade Jagger, la designer di gioielli figlia di Mike e Bianca. Un po' meno centrale, ma molto originale il concept store di Maurizio Pecoraro, che ospita nel suo spazio in piazza Risorgimento 10, non solo le sue collezioni ma anche elementi di arredo di grandi designer, tra cui Martin Olsen, Paavo Tynell, Johan Petter Johansson, Poul Henningsen, Lisa Larson, Bjorn Winblad, Gio' Ponti.



Sabato 22 febbraio: Roberto Cavalli inaugura in via Montenapoleone 6 il suo nuovo flagship su 5 piani, con tutte le collezioni del brand e un intero piano dedicato agli abiti da sera e da 'red carpet'. Si brinda con l'attrice Milla Jovovich, invece, in corso Vittorio Emanuele, per festeggiare il concept store di Marella.