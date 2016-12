Abiti da sposa stile impero

07:00 - Abiti da sposa per sognare ed evocare atmosfere e suggestioni lontane, questo la tendenza in passerella per la collezione sposa primavera-estate 2014. Ed ecco perché, accanto alle estrose proposte colorate, troviamo modelli ispirati alla tradizione, dal taglio retrò e rigorosamente bianchi. I più amati, quelli stile impero che slanciano la silhouette mettendo in evidenza il décolleté. Fantasia, poi, nelle reinterpretazioni e se Elisabetta Polignano smorza il rigore delle linee con la raffinatezza dei decori e qualche pennellata di rosa, nelle sue gradazioni dal cipria al fucsia, Pronovias punta su corpetti gioiello, ricamati a mano, scollature avvolgenti e ampie e fluenti gonne. Tantissime le proposte anche da Giuseppe Papini che coniuga, in modo armonioso, le linee classiche con quelle più moderne, spaziando da forme rigide a colonna a quelle più svasate.





Altro richiamo al candore e alla classicità è quello della collezione di Jenny Packham, grazie a pannelli eterei, alla cura dei dettagli e ai ricami preziosi.

Riflessi di luce anche per Blumarine, che propone numerosi modelli stile impero, alternando abiti romantici e fluttuanti, a modelli più seducenti come quelli in leggerissimo chiffon.

Infine tulle, organza, applicazioni floreali e un tocco di rosa caldo per chi volesse osare, ma non troppo.



