15 idee per un regalo con meno di 100 euro

07:00 - Se per i bambini siamo disposti a fare più di un'eccezione alla regola, soprattutto in occasione dei regali di Natale, non si può dire la stessa cosa degli adulti: spesso ci si ritrova infatti a regalarsi le stesse cose o, al contrario, si rinuncia a quest'abitudine per mancanza di fondi. Eppure, un bel regalo non è dato necessariamente dal budget: ecco 15 idee entro i 100 euro per i vostri cari.

Sì, la sciarpa. Sarà anche il più inflazionato dei pacchetti sotto l'albero - chi non ne possiede una collezione gentilmente concessa dalla vecchia zia? - ma al posto di quella a scacchi in pile, per la vostra migliore amica/sorella provate con quella oversize di Asos. Sta bene su tutto e costa solo 29 euro. Per la mamma, invece, è perfetto il bracciale di Whistles, a 58 euro mentre per una teenager (ma non solo) è carina l'idea della custodia per iPhone: quella di Asos costa 15 euro.



Anche i prodotti beauty sono un grande must, per non sfigurare o sembrare poco accorti basta sceglierne di ricercati. Per lei un set anti crespo Tigi Bed Head (46 euro) o un'intera confezione di campioni di Benefit Cosmetics (31 euro), per lui lo shampoo-body di retaW (60 euro).



Un pensiero last minute per la vicina di casa? La collezione di tisane natalizie di Yogi Tea (6 euro). Se fra i vostri amici si nasconde, invece, un appassionato di serie tv, lo farete felice con i dvd originali della celebre serie HBO Game of Thrones (in Italia Il Trono di Spade): il cofanetto racchiude le prime tre stagioni e costa 41 euro.



Anche il cappello è un evergreen e diciamo la verità, se non ce lo regalassero a Natale finiremmo per non averne nemmeno uno. Per lui è perfetto il berretto in lana di A.P.C. (83 euro) mentre per lei quello in poliuretano di Reiss Monty (85 euro). Esauriscono tutto il nostro budget le cuffie di Aiaiai (100 euro), ma sono un ottimo investimento.



Vogliamo forse farci mancare un paio di calzini? Assolutamente no, quelli di Etiquette Clothiers costano 31 euro e sono deliziosi. Per i maniaci dell'iPad,invece, potete scegliere fra la cover di Comme des Garçons che sembra una coccinella (54 euro) e quella di Moschino (67 euro) con la scritta Touch me! Un altro classico, infine, è l'agenda: abbiamo scelto quella in celeste di Smythson (57 euro) dove annotare ispirazioni e idee per l'anno nuovo.



