14 febbraio, i look che fanno innamorare

Gambe in evidenza – Se le temperature lo permettono via libera a vestiti corti e minigonne: le gambe in bella vista sono sempre molto apprezzata dagli uomini anche in inverno. La minigonna non è mai passata di moda ed è apparsa in tutte le ultime sfilate. Abbiniamola ad un top o a una maglietta aderente per un look seducente, o a un golfino nei color pastello, orecchini e girocollo di perle, per un aspetto bon ton. Se troviamo una borsa in tinta con le scarpe il gioco è fatto.



Tuta da sera – In voga già da un paio di anni, le tute sono comode ed eleganti e si possono indossare sia per serate al ristorante, sia per cenette romantiche casalinghe. Se scegliamo una tuta di colore nero azzardiamo con il colore delle scarpe: decolleté rosse o fucsia, rigorosamente con i tacchi alti, sono la scelta giusta per colpire il nostro partner. L’arma in più? Un rossetto coordinato.



Pantaloni eleganti – Se diffidiamo di gonne e vestiti, scegliamo un look più casual ma ricercato. Pantaloni di color pantone abbinati a stiletti e scarpe gioiello fanno una gran bella figura. Bordeaux, viola e blu elettrico sono i colori del momento, ma nero, grigio e bianco sono degli evergreen.



Gonna di tulle – Il tessuto più romantico è certamente il tulle. Vaporoso, morbido e versatile. Una gonna lunga di tulle, abbinata a un top elasticizzato, ci farà sentire come una principessa.



Occhio alla lingerie – Per la serata di San Valentino niente deve essere lasciato al caso. L’intimo deve essere rigorosamente sexy. Il bianco è la scelta più raffinata, il nero la più seducente, il pizzo può fare la differenza: un'arma di fascino senza pari.



Accessori importanti – Gli accessori rendono speciale il nostro abbigliamento. Se abbiamo ricevuto in regalo collane, anelli o bracciali dal nostro fidanzato indossaimoli: aiuteranno a rendere la serata indimenticabile e serviranno per sugellare il nostro amore.