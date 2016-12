Moda: vecchie tendenze per nuovi outfit

Addirittura capita che alcuni piccoli capolavori come il pizzo riescano a donare ai punti giusti l'effetto “non vedo ma immagino madre natura”. Accade che accessori come la borsa a secchiello ci inducano allo sfinimento. In questo caso la causa è da ricercare nella sua immagine riproposta in ogni dove. Una borsa datata, ma ripresentata accogliendo le voglie rivoluzionarie dei teenager. Borchie, chiodi, bottoni e cerniere guidano la sommossa. Siamo tutti vittime del suo innegabile fascino. Presto anch’io sarò travolta dal suo charme e me la ritroverò nell’armadio con il manico più corto delle mie dita e la tracolla con i ganci obliqui pronta a fare un giro intorno al mio corpo ad ogni passo. Ma tranquilli: esistono modelli più pratici e meno arzigogolati, ma non sarò certo io ad acquistarla. Unica certezza: il secchiello nella forma non cambia, si traveste soltanto di mille colori e si copre all’occorrenza anche di lustrini e paillette.



Non dimentichiamoci delle camicie con zip, toppe di stoffa e altri 'ninnoli sartoriali' attaccati in tutti i punti. Ormai questo capo sta assoggettando intere aree dell’armadio. Non vi rimane che la resa. Conservate, quindi, il superfluo, buttate gli stracci e il fuori moda, e garantitegli un posto d'onore. Scatenatevi, giocate alla roulette con il vostro bancomat. Comprate camicie. Sono comode, pratiche e dai mille tessuti. Ne trovate tante in cotone, velluto, denim e poliestere. Per la scelta vi consiglio di pensare prima all'outfit che volete creare. Risparmierete soldi e imbottigliamenti nel guardaroba.

Come vedete le tendenze dell'ultima ora sono tante e investono tutto il mondo della moda. Purtroppo, però, le novità sono poche, la maggior parte sono capi e accessori riesumati dai libri di storia e dalle riviste di moda del passato.