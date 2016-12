Moda: una tuta per ogni occasione

La tuta non è un capo dell’ultima ora, siamo sempre nell’ambito degli evergreen. Ma la particolarità di questo must è nascosta nell’abilità delle case di moda di riadattarla ai tempi, accontentando anche i nostalgici. Abbiamo così tute in stile anni Settanta, quindi smanicate con cinturona di stoffa in vita (alcune sono state pensate per Capodanno quindi sono tempestate di lustrini e paillette), poi morbide sui fianchi, giù dritte fino ai polpacci per allargarsi poi e trasformarsi nell’indimenticabile pantalone a zampa d’elefante. Se vi piace questo genere, vi consiglio di scegliere quelle non troppo a 'zampa’, altrimenti si rischia il solito effetto maschera di Carnevale.



Le tute vanno indossate rispettando i tempi che viviamo e le forme del nostro corpo: in questo modo ci permettono di sembrare più magre perché nascondono la 'ciccetta’ lungo la vita e i fianchi, slanciano e sono perfette in ogni occasione. Scegliete ad esempio sempre quelle smanicate perché hanno dei tagli che vi permettono di abbinare bene le giacche, così da evitare l’effetto sacco. Ed ancora abbiamo quelle senza cintura in vita che cadono dritte: se non hanno le cosiddette riprese potete tranquillamente abbinarci una cintura: I modelli che già prevedono la cintura hanno già i passanti; sconsiglio invece quelle arricciate in vita a meno che non abbiate una vita da modella.



Ma la carrellata continua: ci sono modelli pensati per chi ha qualche chiletto in più ma un decolté a portata d’occhio, ovvero la tuta con il collo a V (abbastanza scollato, con taglio laterale e con tagli sulla vita, ma molto bassi, quindi l’effetto chilo nascosto è garantito. Ci sono poi quelle che neanche sembrano delle tute ma bensì un pantalone con una maglia. Poi i modelli per tutti i gusti e per tutte le silhouette. Vi basta semplicemente pensare a come volete vedervi con la tuta. Mi raccomando: in ogni caso indossate scarpe con il tacco, evitate gli stivali e preferite i tronchetti.



Se scegliete di acquistare una tuta nera, che ovviamente si presta di più ad essere indossata dalla mattina alla sera, comprate quelle che hanno un collo particolare, tipo in stile camicia, un po’ a punta, ma con lustrini o ricamini di ogni genere e colore, o senza nulla: in questo caso ricordate di abbinarci degli accessori di tutto rispetto, (bandite le collanine invisibili anche se vanno tanto di moda, ma su una tuta o un vestito nero sono troppo 'insignificanti' e tristi, meglio non mettere niente).

“Mi addolora fisicamente vedere una donna vittimizzata, resa patetica, dalla moda”. Yves Saint Laurent



Come ormai avrete capito la tuta elegante sta conquistando le passerelle giornaliere delle dive e delle star di tutti i giorni (mi riferiscono a tutte le donne che ogni dì fanno il triplo salto carpiato per arrivare puntuali al lavoro dopo aver accompagnato i figli a scuola, affrontando il muro di traffico umano sui mezzi pubblici o di macchine sparse ovunque).



Non credo neanche che sia un must meteora: lo vedremo per un po' circolare ovunque. "La moda è contemporaneamente essere e non essere, si trova sempre sullo spartiacque fra passato e futuro e ci dà, finché è fiorente, un senso del presente così forte da superare in questo senso ogni altro presente". George Simmel