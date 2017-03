Moda: una palette di colori per outfit di tendenza

Grazie al new vintage i capi in circolazione hanno già tutte le nuance miscelate ad arte lungo i loro centimetri. Le stoffe sono disegnate seguendo linee irriverenti ma armoniche. L’irregolarità delle forme si presenta con precisione nei tagli. Sembra un paradosso ma basta guardare le forme geometriche su alcuni tubini. Rombi, cubi, cilindri si muovono tra le maglie e giocando con le vernici creano anche qualche effetto psichedelico . Meglio non guardarle troppo, si rischia di stressare gli occhi e di vestirsi sempre di nero. Sarebbe un peccato. Molti di questi abiti sono rigorosamente stretti dalla vita in giù e con l’orlo sotto le ginocchia. Gli anni Sessanta e Settanta coccolano il nostro armadio e affrescano la nostra fantasia. C’è spazio per la creatività che si nasconde dietro tanti acquisti ossessivi compulsivi. In questo universo di giochi, colori e fantasie, l’ arancione vanta un posto d’onore. Si sposa benissimo con il verde inglese . Infatti camicie e gonne scampanante a righe si incontrano per dar vita a nuovi outfit.

Ma le novità che si accordano con le diverse tinture sono tante e disparate.

Una menzione speciale va alle scarpe estive con le ali. Tacchi a spillo vertiginosi con delle alette colorate e sottili ben attaccate dietro. Strane, discrete e un po’ “Trilli” la fatina. E’ chiaro che le grandi firme hanno imposto uno stile che lascia ad ogni sfumatura e visione uno spicchio di celebrità. Ma questo non vuol dire mostrarsi come tanti clown in giro. O vestirsi perché per buona creanza è meglio non uscire nudi! Il buongusto prima di tutto.

Non lasciatevi travolgere dagli impegni giornalieri, fermatevi davanti allo specchio e sentitevi belle.

Un capo o un accessorio che non piace o non si accorda con l’anima, si avverte! Ascoltate il vostro corpo, parla in continuazione e non ignora la mise che indossa!

I capi urticano e pizzicano perché non ci convincono e non ci incantano! I neuroni lo sanno e comunicano il malessere senza pietà! Ma non trattenevi più del dovuto. Studiate le nuove proposte e ripensatele per sentirvi comode e fashion.