4 aprile 2017 07:31 Moda: soprabiti contro le brezze stagionali Finalmente la primavera è in ogni luogo. La sua passione vibra nellʼaria regalando temperature estive, ma anche aliti di vento gelido. Proteggiamoci sotto un trench.

Dopo i saldi arrivano sempre gli impermeabili. Vengono riproposti ogni anno e non è possibile non notarli. Ogni negozio li mette in bella mostra e la loro performance, malgrado l’età, è ogni volta all’altezza delle aspettative. Taglio chiuso fino al collo, con o senza bottoni o cerniere, con o senza pettorina davanti e dietro. Collo a V o tondo e addirittura a barchetta. Stoffa rigida o morbida. Con o senza cintura. Riprese nel tessuto lungo il petto o la vita. Ampio lungo i fianchi per nascondere le dolcezze addormentate su di noi. I modelli in ogni store non si contano più!

La dea della bellezza è sempre un po’ crudele. Dal film "Il tenente Colombo" Potete trovare tutti i trench che volete, dovete soltanto avere molta pazienza. Sono talmente tanti quelli proposti che si rischia l’effetto neurone impazzito.



I modelli alla Derrick, alla Callaghan e anche quelli indossati da Ellery Queen sono sempre sulle passerelle.

E’ chiaro che i vari brands li hanno riproposti buttando un occhio al mito e l’altro al passato. E il risultato non lascia scampo al salvadanaio e all'ufficiale conto corrente. Non averlo sarà un’azione criminale casalinga contro il guardaroba.

Saremo tutti come il tenente Colombo e per rendergli giustizia andremo anche a dormire con il nostro nuovo trench. Bruceremo pigiami e camice da notte per questo soprabito! Sarà la nostra seconda pelle. Il motivo è che non possiamo rinunciare a questo capo.



Come colori abbiamo il classico beige. Sempre di tendenza. Da anni, poi, è stato presentato in tutte le varianti possibili. Cercandolo scoprirete una quantità inimmaginabile di tonalità della stessa tinta. E questa cosa lo rende ancora più speciale.

Poi non può mancare all'appello il nero, anche se è stato un po’ boicottato dal blu. Quest’ultimo colore ha deciso di giocare con tutti i suoi alter ego creando una palette di sfumature meravigliose.

Inutile dirvi che scambierete, in generale, molti capi blu per neri. E’ successo pure a me!

Non manca il verde sabbia e militare. Molte le nuance pastello.

Ma il rosso è il trench più irriverente.