Moda solidale: una borsa può cambiare la vita delle donne

Le 15 Patty Toy Madly prodotte da Braintropy per Fondazione Pangea Onlus andranno all'asta nell'ambito di un appuntamento speciale in calendario per martedì 17 novembre, con base d'asta di 500 euro. L'asta si svolge in collaborazione con MADE.COM, e-store che ha reso democratico il design di qualità, e SPIN, centro di consulenza dedicato all'innovazione e alla creatività realizzato da Ars et Inventio, nel prestigioso spazio di via Cerva 25 a Milano da loro condiviso per l'occasione. Per partecipare all'asta è possibile richiedere l'invito a lamodacambia@braintropy.it fino a esaurimento posti (tutti gli aggiornamenti riguardo luogo e orario dell'evento su www.braintropy.it).



Le donazioni raccolte nella serata saranno interamente devolute al progetto Jamila di Fondazione Pangea, onlus milanese che dal 2002 lavora per il riscatto economico e sociale delle donne con progetti di sviluppo e programmi di alfabetizzazione, educazione igienicosanitaria, assistenza medica e al parto, formazione professionale e microcredito – come in questo caso – per l'avvio di attività generatrici di reddito in Afghanistan, India e in Italia, con azioni a contrasto della violenza domestica. Il progetto agisce infatti attraverso il microcredito e si rivolge a donne estremamente povere, per la maggioranza analfabete, con gravi situazioni familiari, ma fortemente motivate a migliorare la propria vita e quella dei propri cari avviando un'attività di microimprenditoria individuale o familiare. Basta un microcredito, da 120 a 500 euro da restituire nell'arco di un anno, per l'avvio della propria attività partendo da un programma formativo articolato in corsi di alfabetizzazione, aritmetica, diritti umani, igiene e salute riproduttiva.



La trasformazione che da sempre guida le creazioni Braintropy diventa così motore di un cambiamento profondo nel segno del rispetto e della difesa della donna. La collezione Braintropy nasce dall'interpretazione contemporanea del know how artigianale italiano attraverso il concetto di tradinnovazione: un mix di saper fare dalle radici antiche e di continua ricerca di nuove soluzioni in termini di forme e materiali. La borsa è il punto di partenza scelto per raccontare quest'idea di moda e stile: nel nasce nel 2014 Patty Toy, la linea di borse modulari che ha portato componibilità e trasformabilità nel mondo dell'accessorio di qualità e che oggi conta tre varianti, capaci di coprire ogni momento della giornata: Patty Toy Baby, la clutch icona del brand, Patty Toy Madly, la bag formato maxi che si trasforma in zaino, e Patty Toy Minny, la mini bag gioiello ultima nata. Gli elementi distintivi sono ricerca, modularità di stile e modularità d'uso: dove c'è la libertà di combinare gli elementi, esiste uno spazio di creazione e innovazione che non ha altri confini che quelli della fantasia e del gusto.