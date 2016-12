13 dicembre 2016 07:00 Moda: scarpe a prova di stagione Adeguarsi al calendario è fuori moda: scarpe chiuse dʼestate e sandali in inverno sono un must

Un tempo d'inverno indossavi le scarpe chiuse, gli stivali e i tacchi per le cerimonie. D'estate i piedi si ribellavano e si mostravano senza vergogna. Ciabatte, sandali e infradito si contendevano il primato del piede più fresco. Adesso accade qualcosa di simile ma anche il contrario.

Non essere alla moda è il miglior modo per non andare fuori moda Jean Dion Quando fa caldo comprimiamo i nostri piedi dentro scarpe chiuse ma bellissime. Li accartocciamo anche dentro 'ballerine' a prova di vesciche, non per niente hanno lanciato il calzino per questo tipo di calzatura. E non contente li soffochiamo dentro stivali di camoscio o pelle leggera, spesso traforati. Qualcuno racconta che questo tipo di materiale abbia la capacità di far respirare i piedi. Non è chiaro quanta aria riescano ad aspirare e che tipo di 'anidride carbonica' venga rilasciata. Per sicurezza in estate le farmacie fanno scorta di prodotti contro bolle, bollicine e piaghe. La prudenza non è mai troppa.

Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo Marilyn Monroe D'inverno assistiamo ad un fenomeno dai contorni un po' masochistici. Nonostante i diversi modelli di stivali e scarpe antipioggia con tanto di imbottitura, abbondano i modelli aperti. Scarpe di pelle dalla linea molto aderente al piede, molto English se basse (ma non troppo) e français se col tacco (non a spillo). Perfette con pantaloni ‘skin’ o larghi: parola d'ordine non superare la caviglia. La scarpa si deve vedere. Per essere così aderenti al piede e avere una linea molto marcata non prevedono uno 'scaldotto' dentro. Vietato indossarli con i calzini di lana o di cotone pesante. Potete affidarvi soltanto al gambaletto o ai 'caviglini' (così definiti sempre dalla sottoscritta) rigorosamente di nylon.

Per me questi modelli sono molto belli e particolari. Ricordano molto le scarpe maschili e infatti sono sconsigliate con vestiti eleganti ma non con quelli più estrosi. Il classico tubino nero pretende ancora un bel tacco alto. L'effetto gamba slanciata e sinuosa ha sempre il suo fascino.