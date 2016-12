Moda: rosso ma non troppo

Il carminio si sposa benissimo con l'aria invernale. Non arde d’amore, ma è una tinta calda facilmente abbinabile anche con altri colori, soprattutto il nero. Il contrasto non è molto forte. Regala un effetto più lineare e dolce, perfettamente in sintonia anche con uno stile dark woman. Non essendo una nuance accesa potete indossarla tranquillamente in ogni occasione. Ma attenzione è soltanto un capriccio degli stilisti: i classici Rosso Valentino e Dior sono sempre di gran tendenza, soprattutto per serate focose. Già la collezione primavera - estate ci aveva proposto questa tinta ma miscelata a fantasie e motivi floreali. Una tendenza che si ripropone anche per la stagione autunno - inverno. A quanto pare il rosso è molto indaffarato a far da cornice a fiori piccoli su ramoscelli rinsecchiti con tanto di volatili sparsi qua e là. Ma soprattutto sembra che vada d'accordo con le farfalle. Un insetto che incarna la leggerezza. Le case di moda continuano a cavalcare l'onda naïveté: sembra che l’umanità necessiti di capi meno stringenti e più spensierati.

Ma il rosso ci viene anche proposto in quadretti e cubetti. Roba mai vista! Come sempre la moda disegna grandi cerchi. Scavate, quindi, nell’armadio perché qualche quadrettino lo trovate. Dipingete il vostro stile.



Gli outfit proposti lo vedono in sintonia anche con il beige cammello, il blu navy e il verde petrolio. Io le considero scelte eleganti: con questo look sarà difficile non prendere atto della vostra classe. Inoltre la tinta unica non è sempre attuale. Appendete i look rigidi e monotoni. Basta buttarsi addosso quello che affannosamente trovate nel guardaroba. Coloratelo e reinventatelo. Prendetevi cura della vostra mise, del vostro aspetto, e la prima cosa che vedete riflessa nello specchio. La combinazione di diversi colori proposti in vestitini, camicie e maglie offre grandi possibilità di riscatto contro la sciatteria.



Se allungate l’occhio vedrete il rosso proposto su capi diversi per creare outfit sempre nuovi. Si tratta, come sempre, di trovare lo stile più adatto alle vostre misure. Non trascuriamo anche la vostra personalità: ha un ruolo importante dentro il camerino. Per creare un nuovo look ci vuole pazienza e onestà intellettuale. Aggiungerei anche un po’ di incoscienza, per fronteggiare le resistenze dei vostri pregiudizi. Ad esempio, acquistate t-shirt rosse e a fantasia, aggiungete una giacca, un jeans e sarete pronte per ogni esperienza. Pantalone elegante se vi aspetta un colloquio. Qualcuno considera i jeans ancora un capo sportivo. Ma comprate tanto rosso, non ve ne pentirete. Ma se per caso una gonna vi sembra troppo per l’onore del vostro guardaroba, concedetevi una sciarpa. Potete puntare sui motivi dove il rosso fa da base o da colonna portante. I quadretti rosso e nero abbinati ad accessori di pelle si fanno largo tra fiori e animali stampati. Non snobbateli, divertitevi.