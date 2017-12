Moda: outfit in tinta con le feste

I conti correnti sono quasi esauriti ma non mollano, resistono per il bene della causa: arrivare alla vigilia con pacchi e pacchettini da piazzare sotto l’albero. Ogni anno è sempre la stessa storia: trovare il regalo giusto per amici e parenti senza giocarsi la tredicesima ! Praticamente un gioco all’ultimo spicciolo che si conclude un attimo prima della chiusura dei negozi. Ma se riusciamo a non disintegrare pure il salvadanaio che cosa compriamo per noi? Le feste prevedono diversi outfit e non possiamo perderci davanti all' armadio proprio il 24 dicembre! E allora pensiamo anche al nostro benessere.

Vi propongo di cominciare acquistando un maglioncino con la scritta Merry Christmas , magari con un raggiante Babbo Natale comodamente appollaiato sulla sua slitta. Per rendere il tutto più sensazionale aggiungete un bel cappellino rosso con qualche stellina. Trovate anche dei cerchietti con pupazzi di neve incorporati, palle, slitte e renne. Ma se non vi acchiappano sappiate che l’immaginazione sotto le feste ci vede lungo quindi trovate di tutto di più per essere perfettamente in tinta con la serata. Per il 25 dicembre invece scegliete un capo rosso o verde smeraldo . Io vi consiglio un abito . Lo so che non vi proprongo nulla di nuovo ma in fondo l ’originalità non è natalizia . Ammettiamolo senza timori.

Al contrario i modelli si distinguono per il punto vita. Splendidi quelli in velluto.

Il più gettonato vede un collo a V, una morbida cinturina intorno al girovita e tantà libertà lungo le forme più sensibili al panettone. In altri tessuti spopolano quelli ampi con gonne scampanate o plissé. Interessanti anche i modelli che presentano la parte superiore più stretta, soprattutto all’altezza del seno, e un movimento lungo i fianchi.

Questi abiti prevedono anche delle giacche perché la maggior parte sono smanicati. Le stoffe preferite sono la viscosa e la seta. Ma trovate anche dei modelli in maglia altrettanto eleganti.

Inutile sottolineare che potete optare anche per un maglioncino rosso Valentino e un pantalone nero. Sarete perfettamente in tinta con l’occasione e con l’outfit di Babbo Natale!

E per dare un tocco di creatività al vostro look puntate sugli accessori, in questi giorni giocano la loro carta vincente: l’ironia.

Sbizzaritevi con orecchini, collane, ciondoli e anelli che ripropongono pure la Befana!

Ma dopo tutto questo arriva la fine dell’anno.

Il 31 dicembre regala all’armadio momenti di stress non indifferenti. Perché la temuta domanda: «Che cosa mi metto? » quel giorno arriva a dei livelli di stress mai raggiunti durante l’anno. In una sera salta l’intero guardaroba!

Ci affanniamo a trovare il capo più sensazionale, il vestito che farà di noi l’étoile della festa. Tentiamo di scovare in ogni negozio la novità della collezione che si appresta a salutarci. Consumiamo i nostri neuroni per trovare una risposta. Ma logorarsi così non serve a nulla!

Per essere perfette servono paillettes, strass e tutto ciò che brilla ad ogni passo. Comprate un bel tubino nero senza maniche e un gilet in pelliccia sintetica, o una giacca lunga se non avete ancora digerito il pandoro.

Condite il tutto con luccichini vari e l’outfit per l’ultima sera dell’anno è servito. Davanti allo specchio preoccupatevi della comodità e pensate a divertirvi: un anno arriva e uno se ne, va meglio farsi una grassa risata.

Buone feste!