Moda: motociclista di stile

11:53 - Vi sarete tutti accorti che in questi giorni si parla quasi esclusivamente della settimana della moda e ovviamente la cosa non ci stupisce. Sarebbe fuorviante parlare d'altro, tipo del motoday in una rubrica di moda. Lo so, ma qualcuno dovrà pur sfatare qualche mito, ad esempio: "la moto è roba da maschietti!". Care donne, se sentite questa frase cambiate strada, oppure seguite il consiglio di un uomo molto famoso, che tempo fa ha dichiarato che, quando serve, un buon pugno non fa mai male. Vi garantisco che la moto è molto “femmina” e sono sicura che molte di voi mi daranno ragione con tanto di hola. La moto è una passione prima di tutto e le passioni, per quanto mi riguarda, non hanno età e genere. Adoro la moto e dunque non posso non amare lo stile da motociclista.

Attenzione: per “stile” non intendo la classica scena che vede una bella donna su due ruote, nascosta da un casco e una specie di divisa, che quando si ferma per fare benzina e si toglie l'elmetto, come per magia scuote i suoi lunghi e lucidi capelli, ben pettinati, conquistando la folla maschile intenta prima a guardare la moto.

No care, non parlo di questo e onestamente trovo pure la pubblicità stupida e ridicola. Lasciando però perdere tutti i discorsi ideologici e di genere, bisogna sapere che il casco sporca la lucente chioma e soprattutto quando lo togli, i capelli (ben che vada) sono sparati ovunque, oppure hai un cesto di vimini in testa più che una bella parrucca.



Torniamo, quindi, sul pianeta Donne e parliamo della mise da motociclista. Prima di tutto vi informo (e mi riferisco soprattutto agli uomini) che “esiste” la moda donna in sella a due ruote. Si, avete capito bene, anche le signore possono indossare un giubbotto di pelle con le protezioni e lo stesso vale per i pantaloni. I capi sono diversi per i due sessi, come pure gli accessori. Oltre a quelli già citati (che ovviamente non esistono soltanto in pelle, ma anche in tessuto), ci sono le scarpe, ovviamente senza tacco (anche perché potrebbe fare una brutta fine), i fasciacollo in diversi colori e i guanti (per la cronaca i miei sono neri con un fiore laterale, più femminili di così!).



Quello che vi ho appena sintetizzato è la parte a vista della motociclista, ma esiste la mise nascosta, ovvero i capi consigliati per andare in moto anche d'inverno ed evitare l'effetto cubetto di ghiaccio. Ci sono maglie termiche che permettono di mantenere una buona temperatura corporea. Naturalmente si può anche evitare di comprarle e indossare strati di maglioni, ma se guidate la moto sapete bene che al massimo, vestite così, potete fare il giro del palazzo. Se invece salite in sella dietro a un uomo, vi garantisco che appena vi fermerete lui vi dirà: "tutto bene mia dolce zavorrina?". Se non mi credete fatevi un giro su internet e ne leggerete delle belle.

Come avrete capito, anche andare in moto richiede un certo stile e lo stile non si baratta, lo stile si cerca e si ama perché parla di voi, pertanto, se decidete di farvi trasportare dalla passione delle due ruote, non dimenticate la classe della mise, il fascino che vi contraddistingue e il coraggio della vostra scelta. Mettete nel vostro zainetto anche tanta prudenza, lasciate a piedi gli uomini stile 'dudu' e 'zavorrini' e buon viaggio!