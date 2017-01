Moda: le nuove tendenze avanzano. Non perdetele d'occhio

31 gennaio 2017 11:05 Moda: le nuove tendenze avanzano. Non perdetele dʼocchio Una prima ricognizione sulle tendenze che detteranno legge nei prossimi mesi: tra colori, fantasie e nuove linee

Continuando ad approfittare dei saldi, volgiamo le nostre pupille alle nuove proposte. Ma non dimenticate che vi conviene non sottovalutare gli ultimi giorni del sale moment. Le final occasions hanno un bel cartellino col 70% di sconto attaccato. Dopo il break del buon consiglio ecco qualche curiosità sulle tendenze moda della prossima stagione. In prima linea colori, fantasie e tagli irregolari.

La moda è quel che uno porta: quello che portano gli altri è già passato di moda Oscar Wilde Le lunghezze delle gonne e degli abiti non sono definiti. Vai con le mini, le longuette e giù fino a sotto le scarpe. Particolari quelle strette in vita con una bella cintura di stoffa e poi larghe al punto che ci si può lanciare in uno sfrenato rock n’ roll. Sono gonne in stile anni Cinquanta proposte anche con disegni che richiamano i grandi pittori del Novecento. Naturalmente è una delle tante “visioni” perché ci sono anche quelle classiche a tinta unita. Grazie alle jupes e ai vestiti larghi sono state riesumate anche le cinture larghe da allacciare bene alla vita, così da creare l'effetto 'il rotolino c'è ma non lo vedrai mai".



Tanti gli abiti senza forme e “riprese” (detti anche cugni) al punto che alcuni sembrano tagliati con le cesoie. Ma non mancano i classici vestiti abbinati a scarpe sportive, diciamo da running. Mi sembra una cosa molto utile per prendere al volo il tram o l'autobus. Vestite così non dovrete più preoccuparvi delle sfacchinate giornaliere. Ma se volete usarle soltanto in palestra o per andare al parco potete star tranquille: abbiamo ancora tacchi di tutti i centimetri in altezza e larghezza. Non mancano le ciabattine, non soltanto per camminare sulla spiaggia infuocata dal sole. Ed ancora saltano agli occhi i fiori e i quadri in diverse grandezze e giardini.

Mi sono sempre vestito seguendo le regole della moda di base, tra cui: entrambi i tuoi calzini dovrebbe essere sempre dello stesso colore, oppure dovrebbero essere entrambi abbastanza scuri!”. Dave Barry Un elemento che a mio modesto avviso accomuna tutti è la riproposizione di capi che hanno fatto la storia della moda in chiave millennials. L’aria fresca della gioventù non ha eguali. Da qui, forse, l'irregolarità delle forme e dei tagli, nonché gli stili un po' a casaccio. Ovviamente nessuno rimane indietro e quindi i classici e gli intramontabili capi come il tailleur Chanel non si perdono di vista. Un altro elemento che ho notato è il fatto che uno stile che sta conquistando spazi lungo le passerelle è il volume. Per volume intendo i capi che il nostro corpo deve trascinarsi dietro anche d'estate. Per fortuna in questo caso la parola d'ordine è leggerezza. Gli outfit più in voga presentano ninnoli, stoffa e accessori vari che non puoi non indossare. Sono finiti i tempi di un jeans e una maglietta e via. Adesso prima del 'via' devi indossare il gilet, la giacca, il foulard, la cintura e chi più ne ha più ne metta.



Come sapete, però, da poco si sono concluse le sfilate maschili delle collezioni autunno 2017 - inverno 2018. Confesso che fra tutto quello che ho visto mi ha letteralmente folgorato lungo la via delle novità le scarpe spaiate. Modelli simili ma diversi nei colori e negli inserti. Nessuna scarpa avrà più una gemella.

