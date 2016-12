22 novembre 2016 17:16 Moda: le mire espansionistiche del velluto Fra tutti gli evergreen riesumati poteva mancare proprio questo tessuto?

È arrivato anche il suo momento. Pian piano inizia la sua ascesa. Ancora si vedono pochi vestiti e completi in velluto, ma molti capi che lo ospitano insieme ad altri tessuti. In realtà qualche brand lo sta già celebrando dedicandogli intere collezioni. Il colore preferito rimane il nero, ma non mancano all'appello anche il bordeaux, il verde, il grigio e il blu in varie tonalità.

Il trono è un pezzo di legno coperto di velluto Napoleone Bonaparte Per le tinte più accese vi consiglio di pensare prima all'outfit che desiderate. Il velluto è un tessuto dalla forte personalità, quindi non potete indossarlo senza stile. Abbinate al tutto un pizzico di creatività e vi troverete addosso un capolavoro.

I tessuti hanno il dono di esaltare la vostra mise ma anche di mortificarla: quindi scegliete il capo giusto. Il velluto ve lo consiglio, ma con le dovute accortezze, buonsenso prima di tutto. Soprattutto perché fra i diversi tipi: a coste, rigato, opaco e lucido, sta prendendo piede soprattutto quest'ultimo. Fortunatamente non ha ancora strapazzato il fashion universe. Al momento stuzzica la curiosità della meglio gioventù e fa perdere nei ricordi la stagionata gioventù.



Era riemerso dalle pagine stinte della storia della moda già da qualche anno ma adesso ha decapitato la timidezza e si sta appropriando di interi scaffali, cassetti e armadi. I negozi hanno srotolato per lui il tappeto rosso. È più leggero rispetto al classico, una variante più "easy". E proprio questa sua glorificata leggerezza garantisce una maggior vestibilità. Non per niente è gettonato come spolverino e si può indossare pure sotto un cappotto. Ma non snobbate le camicie, le casacche, le vestaglie e l’intimo con e senza pizzo. Il velluto per il momento ha trovato il suo palazzo proprio negli store dedicati un tempo soltanto alla lingerie, adesso ci trovi pure i bidoni per la raccolta dei vestiti usati (fascino della sustainability). In questi luoghi acchiappa soldi entri per comprare un paio di slip, una canotta e torni a casa con camicie, maglie e gilet (in tutte le varianti) e adesso pure con il velluto ‘stracondito’. Oltre al pizzo ci troviamo il raso, la seta, gli strass e le paillette. Speriamo che ci risparmino la ciniglia.