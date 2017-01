24 gennaio 2017 07:00 Moda: la riscossa delle gonne contro il freddo Non pensate di snobbarle: hanno tutte le cuciture in regola per riscaldare le vostre gambe

I saldi continuano a tenere banco. Le nuove collezioni devono attendere che il SALE passi, ma noi no! La crisi è sempre dietro l'angolo ma il conto corrente (risicato e rosicato) si adopera per regalarci attimi di gioia davanti alle casse. In quei momenti agogniamo l’attimo in cui indosseremo il nuovo acquisto super scontato. Siamo incantati dalle super offerte meglio allora comprare senza lasciarsi travolgere dallo 'shopping ossessivo compulsivo'. Una nutrita lista di cose da avere può aiutare. Io ho deciso di approfittare del momento per acquistare delle nuove gonne e inscatolare, così, quelle vecchie.

Mi considero un artista, con l’unica differenza che le mie creazioni si indossano, non si appendono ad un muro Roberto Cavalli La gonna, per quanto vi sembrerà strano, con il freddo permette di creare outfit eleganti e casual molto caldi. Il merito va anche alle calze. Se a tutto questo aggiungiamo una gonna in viscosa invernale, panno, velluto e ovviamente lana, dalla vita in giù il calore non vi mancherà. Quest'anno i modelli di gonne proposti sono stati veramente tanti. Le grandi firme si sono letteralmente scatenate per tenere i vostri arti inferiori liberi e infuocati.

Avete l’imbarazzo della scelta compresi tessuti e colori. Intanto meritano una menzione particolare quelle super colorate e irregolari. L’orlo non è ben definito quindi una parte sta su e un’altra giù e, se non vi ricordate che la cerniera va sempre a sinistra o dietro, rischiate di invertire le sue forme ulteriormente. Non preoccupatevi rientra nel ‘gioco’ dell’outfit che creerete.

In tempi difficili, la moda è sempre scandalosa Elsa Schiaparelli Poi la mia preferita: la gonna a palloncino, mi ricorda l’infanzia. Tanti anni fa era una prerogativa delle bambine, l’outfit della domenica e delle feste. Adesso il confine tra la moda bambini e adulti è talmente labile che anche i ricordi si confondono tra aghi e fili.



Si continua con il velluto. Quest’anno sono state proposte anche tante mini con inserti ricamati, in testa i fiori. Poi immancabili e dal sapore nostalgico le gonne plissé (ottime per nascondere qualche chilo antipatico e ben ancorato ai fianchi) e per finire le gonne a portafoglio. Sempre eleganti e perfette per ogni look.