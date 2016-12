Moda: la primavera su di voi

Vi consiglio di acquistare camicie o bluse con il collo a fiocco. In giro ne trovate con fiorellini o grandi margherite, ciclamini e rose. Potete indossarle senza giacche o gilet ma, se non potete fare a meno di coprirvi, scegliete quelle con fiori piccoli. Indossatele con pantaloni stretch – c'è chi consiglia di osare con skinny di pelle -, potete anche abbinarci dei pantaloni un po' più morbidi sui fianchi e con una vita non troppa stretta, interessanti anche con gonne avvitate e longuette. Come avrete già intuito il vostro outfit sarà un vero e proprio omaggio alle star degli anni Settanta, le dive dell'epoca amavano sfoggiare il loro look in ogni dove.

“Detesto il narcisismo ma approvo la vanità” - Diana Vreeland.



Se desiderate aggiungere un po' di rock al vostro look acquistate dei vestiti fiorati, leggeri ma non trasparenti (altrimenti vi toccherà mettere il costume sotto l'abito per non suscitare un'attenzione sgradita), a maniche lunghe, con collo sempre a fiocco o a V e con una lunghezza sopra il ginocchio. Se non volete mettere la vita in mostra, scegliete un modello senza cucitura (io vi consiglio di abbinarci almeno una cintura, possibilmente a tinta unita soprattutto se avete scelto una stoffa a fiori molto visibile). Attenzione: quest'anno tra le varie stampe fiorate troverete le ortensie, ma vi garantisco che sarà difficile incontrare molte donne che le sfoggeranno. Non dimenticate che l'ortensia è molto voluminosa quindi se trovate delle copie esatte fate attenzione alle vostre misure.

“Il pubblico non deve capire la moda e deve essere indignato. In ciò consiste il trionfo della moda” - Jurij Lotman.



I fiori come ormai sapete sono in fondo degli evergreen molto ma molto stagionati (avranno più di trecento anni). Vi basta pensare ai bellissimi e ricercati vestiti settecenteschi. Qua e là c'erano sempre delle fantasie fiorate ad illuminare l'incarnato di donne dalla pelle molto ricca di cipria (tutte amavano il viso come quelle delle bambole di porcellana). Ma per tornare ai nostri tempi basta dare uno sguardo alle foto o vedere qualche film degli anni Sessanta e Settanta per capire quanto siano stati importanti. I fiori accompagnarono una protesta sociale, ma profondamente intima, che coinvolse tutti. Come sempre l'industria della moda seppe rappresentare con i suoi vestiti i sentimenti che si nascondevano dietro le contestazioni e i movimenti di massa. Oggi ci sono rimasti molti capi che chiamiamo evergreen e look esagerati, esuberanti a tratti romantici ed esclusivi.

"Dieci anni prima del suo tempo una moda è indecente; dieci anni dopo, è orrenda; ma un secolo dopo, è romantica". James Laver