Moda: l’odore della primavera è ovunque

11:19 - Finalmente la primavera è arrivata e speriamo definitivamente. Credo che nessuno di noi sia pronto ad accettare un altro brutto scherzo di stagione, anche se i metereologi dicono che a Pasqua pioverà. Mi rifiuto di crederci. La bella stagione si è fatta un po’ desiderare ma adesso splende e il suo splendore è ovunque, si sente nell’aria e si vede nelle persone. Noto meno musi lunghi e più facce sorridenti. Stiamo già pensando al mare, ci vediamo già sdraiati al sole come tante pomate viventi. Le spiagge ci aspettano e la sabbia è già pronta a torturarci e i sassi a ‘massaggiarci’. Pensieri liberatori dopo un inverno grigio e piovoso.

Sembra tutto bello ma siamo pronti alla cosiddetta “prova costume”? Lo so, ho toccato un tasto dolente, ho riesumato la nuvola nera dell’estate. Molte di noi devono ancora smaltire i panettoni natalizi e fra un po’ anche le uova e le colombe pasquali, figuriamoci se riusciamo a contenere l’eccesso in un bikini! Ma manteniamo la calma, bisogna star sereni, prima di tutto perché noi Donne siamo sempre meravigliose (e guai all’uomo che osa sostenere il contrario) e poi perché ci basta qualche piccola accortezza ‘pre-estiva’. Pensiamo ad iscriverci in palestra e a seguire una dieta almeno purificante. Come sempre senza esagerare, non bisogna mai dimenticare l’amor proprio. E’ importante volersi sempre bene, mi ripeto: SEMPRE!



A questo punto qualcuno penserà “grazie per i consigli che prevedono soltanto tanta fatica”. Avete ragione. Non sapete quanto mi piacerebbe trovare una bacchetta magica così vado al mare, mangio e schivo la palestra. Me lo auguro tutti i giorni ma purtroppo, per quanto ne so, nel mondo reale le bacchette magiche si sono già esaurite, pertanto la fatica ci attende. Comunque, aspettando di sistemare la nostra linea dobbiamo pur vestirci e ovviamente evitare di indossare scafandri o di sembrare tante palombare. La temperatura corporea potrebbe risentirne e gli afrori di ascelle potrebbero mietere vittime ovunque. Fate come me, adottate lo stile “vedo non vedo”. Arma letale anche contro gli occhi più indiscreti.



Si comincia optando per le gonne longuette o in generale dal ginocchio in giù, taglio morbido e stoffa leggera, quindi lasciate perdere quelle elasticizzate. Finché le sopportate indossate le calze, consiglio 20 denari, garantirà alle vostre gambe una bella linea, ne consegue che potete pure lasciar perdere i leggings. Rigorosamente scarpe con il tacco, non eccesivo, basta evitare le ‘pianelle’. Il tacco slancia sempre. Indossiamo maglie dall’ombelico in giù e possibilmente non aderenti, potete optare per quelle scollate al seno (mi raccomando lo stile, il decolté al vento non è sinonimo di classe). Giacche, blazer, gilet e spolverini non dovranno mancare nel vostro guardaroba e anche tanti foulard (magari di diverse fantasie e colori). Anche se questo look non vi convince, pensatelo come una buona ricetta contro il caldo e le belle rotondità ma a favore dell’autostima. Cambiare stile vuol dire dare un’immagine nuova alla vostra persona e molte volte è un’azione vincente contro le ‘noie’ della vita.