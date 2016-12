Moda: intramontabile denim

Basta pensare che negli anni Ottanta la vita era alta, al contrario adesso continua a scoprire l’ombelico. Ne abbiamo di larghi sui fianchi e dal 'cavallo’ basso o stretti da togliere il fiato, altri morbidi sulle gambe che vanno giù dritti e altri stretti che si restringono ulteriormente in prossimità della caviglia o si accorciano per mostrare mezzo polpaccio, magari con qualche risvoltino. Non manca all’appello la mitica 'zampa’ che per fortuna non ricorda molto le orecchie degli elefanti. Non dimentichiamoci gli strappi che formano sempre una bella coreografia sulle nostre gambe.

“Avrei voluto inventare una sola cosa nella vita: i blue jeans: non c’è nulla di più spettacolare, più pratico, più rilassato e disinvolto. Hanno espressione, modestia, sex appeal, semplicità – tutto ciò che vorrei per i miei vestiti” - Yves Saint Laurent.



Nella riscoperta della moda jeans o denim come dir si voglia, quello che manca ancora all’appello è la salopette, anche se in realtà oltre oceano è già apparsa qua e là. Vi consiglio di cercarla nell’armadio (non neghiamolo l’abbiamo indossata tutti una volta nella vita); fra un po’ riconquisterà la platea della moda e sfoggiarla per primi vi renderà davvero fashion e al passo con i tempi (ovviamente nella moda il concetto di 'tempo’ è molto discutibile).

“Moda. Un’epidemia creata ad arte” - George Bernard Shaw.



Particolari anche le borse in tessuto denim e le scarpe, gettonati i tronchetti. Rispetto al passato scarpe e borse sono più sobrie (niente pantaloncini a borsa per capirci).

Le camicie in realtà sono già ricomparse da qualche anno in una veste molto classica; adesso vengono presentate con tasche ai lati, con paillette e lustrini sul colletto o lungo la linea del seno e poi sono riproposte con le cerniere. Per quanto mi riguarda, continuo a preferire i bottoni (anche perché come ho già detto potete cambiarli da soli e creare voi la vostra camicia).



Le gonne, oltre alla classica mini di jeans e allo stile college (quindi sempre corta ma larga sui fianchi e a volte con pieghe o semplicemente scampanate), ricordano quelle tanto amate dalle donne negli anni Novanta: un po’ alte in vita con il taglio della tasca e la cerniera che rimanda a quello dei classici jeans e poi giù morbide sui fianchi. Lunghezza sul ginocchio o leggermente sopra. Buttate un occhio alle gonne di jeans in stile gitana.



Se siete donne molto pratiche e sempre di corsa, ma amate prendervi seriamente cura di voi stesse, vi consiglio di 'giocare’ con il look denim. Non per niente le case di moda lo hanno rivisitato proponendo capi meno stretch e più morbidi ma soprattutto abbinandoci scarpe sportive, anche se in realtà questo tipo di scarpa sta mettendo già da qualche anno in ombra i tacchi e le zeppe. Abbinate ai vostri outfit denim foulard o accessori colorati; vi consiglio di preferire quelli dai colori esplosivi o dalle stampe eccentriche. La vostra creatività non passerà inosservata.



Questi sono gli anni del free look nel senso che non per forza bisogna seguire i consigli della 'moda', possiamo creare da soli degli outfit di tendenza semplicemente aprendo l'armadio e girando per negozi. Lasciatevi catturare dal vostro estro artistico. Buon divertimento!