Moda: indossare i capi in pelle anche in ufficio si può!

Ecco dunque qualche idea per “infilare” adeguatamente i vostri capi in pelle nei look da ufficio.



I leggings in pelle nera: un mix tra la comodità dei leggings e la sensualità di un pantalone in pelle. Indossarli al lavoro è possibile, sempre che il vostro ufficio consenta look non propriamente formali. Abbinateli ad un maxi-pull ( i leggings, ricordate, non sono pantaloni) e uno stivaletto grintoso.



La maxi-gonna in pelle: bellissima, perfetta con un look total black, sensuale ma non aggressiva. Potete sdrammatizzarla con scarpe a contrasto e qualche accessorio estroso.



I pantaloni in pelle: certo, detto così sembrano un capo d’abbigliamento troppo aggressivo per entrare in un uffici; ma tutto dipende sempre da come sono abbinati. Avete mai provato con i colori pastello? Un maglioncino azzurro carta da zucchetto e delle scarpe abbinate smorzano l’aggressività e fanno sembrare il pantalone solo un tocco grintoso ad un look bon-ton.



I pantaloni roulotte: ormai trita e ritrita della moda, sono bellissimi ed elegantissimi nella versione in pelle, da portare con una camicia maxi o un pull dolcevita. Non sono obbligatori i tacchi!



I pantaloni skinny in pelle: sì, non sono leggings e sono un tantino più aggressivi di un pantalone a taglio classico. Potete smorzare la carica sensuale con un blazer maschile e delle scarpe allacciate. Il risultato sarà “ sì, sono sexy ma, hey, non ho esagerato!”



La gonna pencil: classicone intramontabile in pelle, risveglia subito l’idea della classica “segretaria un po’ sexy”. A voi il compito di portarla con un tocco di sensualità mantenendo professionalità. Non esagerate con le scarpe o con le scollature di maglie e camicie.



Gli stivali Over-the-knee: sono la scarpa più sexy dell’inverno, tornati alla ribalta per la seconda stagione. Difficilissimi da portare in ufficio? Niente è impossibile! Abbinateli ad un abito bon-ton che copra “tutto il copribile” e nessuno potrà dire nulla. Una piccola dritta: meglio indossare delle calze :)



Total look in pelle: sì, ma non total black, se non volete sembrare delle assassine assoldate da qualcuno per sedurre ed uccidere! Optate per la pelle bordeaux o verde bottiglia, oppure per dettagli coloratissimi.



