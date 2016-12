11 ottobre 2016 11:25 Moda: idee cool per divertirsi davanti allo specchio Capi e accessori che attraverso linee di stoffa catturano l’attenzione e conquistano le moderne passerelle

Ci sono delle novità che punzecchiano l’anima e aggrediscono il portafoglio. Siamo di fronte ad accessori, capi ed elementi del fashion style system che ci conquistano senza riguardo per l’armadio. Ma ormai è abituato. Puntiamo, quindi, subito l’attenzione sui gilet lunghi con colletto ben definito e impettito sul collo. Qualità che definisce a regola d’arte i lineamenti del viso. Un modello che presenta delle nervature lungo il seno con un ampio respiro lungo la vita e tanta dolcezza a ridosso dei fianchi. Per farla breve non si tratta di un classico gilet ritornato di moda, ma di un modello che dà dignità ai colletti. Quest’ultimi in questi anni sono stati snobbati e rinchiusi negli angoli più angusti e foschi del guardaroba. Attenzione non parliamo dei famosi colletti in stile centrino da tavolino di cristallo. Che la moda ci salvi da alcune tendenze del passato!

La meraviglia è l'effetto della novità sull'ignoranza Per il momento questi gilet hanno un colletto vanitoso e permettono di creare degli outfit sbarazzini ed eleganti se abbinati a t-shirt. Diventano un po’ più sofisticati se accoppiati a vestiti eleganti e camicie di pizzo. Come vedete potete creare diversi look con un solo gilet.

Ma la mia medaglia da conquistador va al “capospalla”. Uno scampolo di stoffa da congiungere a cappotti, giubbotti e giacche avvitate e con il collo preferibilmente alla coreana. Il “capospalla” deve aderire bene o essere già attaccato al capo che lo ospita, arricchendolo. Se è un elemento attacca-stacca si può indossare anche sugli abiti più scollati e leggeri. Presentato quest’anno da un brand è stato rivisitato, ovviamente, da altri. Viviamo nell’epoca del ‘copy-copy’: si inventa poco, si copia molto. E non mi riferisco soltanto al mondo del fashion o del lusso in generale. Attenzione è una mia considerazione supportata soltanto da una esuberante percezione della realtà, del quotidiano vivere. Mi capita di cercare una ragione e finisco per inciampare sulla vita.

Per onestà con la storia della moda è giusto sottolineare che il “capospalla” è apparso già da qualche anno. Potremmo definirlo anche un lontano parente delle datate mantelline. Comunque, dopo la sua apparizione è stato celebrato e molto apprezzato, soprattutto la versione pellicciotto.

Moda: luogo di scambio dialettico tra donna e merce, fra piacere e cadavere Mollica, giletAccessori che, invece, continuano a godere di buona salute, senza tanti ritocchini di stile, sono le catene e le zip rinforzate. Un esempio sono le camicie in poliestere appesantite da questi dettagli (confesso di averne acquistata una e mi sento una cantante rock quando la indosso, peccato che non azzecco neanche una nota). Zip, catene, catenelle e chiodi di medie dimensioni si sono ritagliati una gran bella fetta di moda. Si sono appiccicati a scarpe, borse, maglie e pantaloni. Insomma, basta spostare l’occhio e ti ritrovi questi accessori dentro cassetti e guardaroba. Nel mio caso la colpa del mio acquisto è da imputare alla mia carta di credito: non rimane mai relegata dentro il portafoglio. Lo shopping ossessivo deve averla contagiata. Speriamo che il bancomat sia meno scriteriato, altrimenti il mio conto corrente esploderà prima del mio armadio.