Moda: i colori in inverno? Scopri come indossarli

- Mixa i colori chiari, come una gonna in panno, con i classici colori dell’inverno: azzurro e marrone, verde e nero, rosso e blu.



- Se ami i colori pastello, non fermarti al solo utilizzo primaverile: scegli materiali caldi nelle tonalità che preferisci. Maglioncini rosa in cashmere, cappottini in panno color carta da zucchero. Niente di più romantico.



- Quella gonna floreale che hai comprato quest’estate e che non hai mai più utilizzato? Un bel paio di calze pesanti, un maxi-pull e il gioco è fatto!



- Mixa capi di diverse sfumature della stessa tonalità: dal rosso ciliegia al rosa chiaro, un outfit super modaiolo!



- Usa le stampe e i colori caldi, abbinati a colli di pelliccia, dettagli in pelle e tipicamente invernali, come la super icona di moda Olivia Palermo.



- Il must-have per dare un tocco di colore ad ogni look quest’inverno? Gli stivaletti colorati, ovviamente!



- Hai voglia di qualcosa di davvero colorato e particolare? Investi in un cappotto oversize multicolore! Il tuo look sarà praticamente già fatto.



- Vuoi davvero esagerare con il colore? Vai di pelliccia coloratissima!



- L’altro must-have dell’inverno? Il vestito in velluto! Ma lasciate stare il solito nero! Quest’inverno il velluto va di moda in tutti i colori!



